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[VOSTFR] La théorie des exosomes | Exosome theory
Le Vlogue
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24 views • February 01, 2022
« Il n'est pas nécessaire d'effectuer des recherches indépendantes pour se rendre compte que l'on nous a menti sur la situation du #coronavirus. Et The Highwire a fait un travail phénoménal en révélant tant de choses grâce à son journalisme d'investigation au cours des derniers mois. Cependant, je pense que nous ne faisons qu'effleurer la surface du mensonge sous-jacent et fondamental - celui de la théorie des germes elle-même. Et si nous n'apprenons pas la vérité sur la théorie des germes, les exosomes et la toxicité, nous risquons d'être pris au dépourvu à l'avenir. » Mikey Landings
Sources :
https://youtu.be/SiMf8hqoKPU
https://youtu.be/V1Im7jsW9_Y -
https://youtu.be/y5Y0X1iVVq8 (traduction ITV)
https://informationtresvraie.com/covid-19-voulez-vous-vraiment-faire-ce-test/
Traduction (DS FRSub
https://www.youtube.com/channel/UCAoUUfgsJ2_-nb6BnfkEJCQ) de la LETTRE OUVERTE de Mikey Landings à Del Bigtree (Vaxxed) • Mikey Landings a mené des recherches indépendantes approfondies sur la situation actuelle liée au coronavirus en se basant sur les travaux de différentes sources qui ont peine à se faire entendre :
Oxygenstudy :
https://pdfs.semanticscholar.org/dabc/21fe75eae774644098cf5919cebf8edee0b0.pdf
David Crowe:
https://theinfectiousmyth.com/book/CoronavirusPanic.pdf
Dr. Tom Cowan:
https://www.youtube.com/channel/UCecCkfE38ErsmGUGj5Q5vPw/featured
Dr. Andrew Kaufman:
https://www.youtube.com/watch?v=KGGd7-vvd9Y
Jon Rappoport:
https://nomorefakenews.com

Source de la présente vidéo :
https://odysee.com/@ChezN%C3%A9o:9/covid-911-th-orie-des-exosomes-part-1-2:d
==========================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/

GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe

Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
Keywords
virusbig pharma liesexosomesbechamp vs pasteur
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