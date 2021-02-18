Плоската Земя - смайващи кадри от полет на балон на 32 км. - Flat Earth - stunning footage of a balloon flight at 32 km.

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36 views • February 18, 2021



Flat Earth - stunning footage of a balloon flight at 32 km.

200 Proofs:

124) Филмовият материал, заснет от аматьорски балон над облаците, предоставя впечатляващо визуално доказателство, че Слънцето не може да е на десетки милиони километри. В няколко кадъра можете да видите една ярка гореща точка отразена върху облаците точно под, подобната на прожектор, концентрирана слънчева светлина. Ако Слънцето в действителност бе десетки милиони километри далеч, толкова малка и ограничена гореща точка не би се появила.

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https://stamat.org/ Nov 9, 2015Flat Earth - stunning footage of a balloon flight at 32 km.200 Proofs:124) Филмовият материал, заснет от аматьорски балон над облаците, предоставя впечатляващо визуално доказателство, че Слънцето не може да е на десетки милиони километри. В няколко кадъра можете да видите една ярка гореща точка отразена върху облаците точно под, подобната на прожектор, концентрирана слънчева светлина. Ако Слънцето в действителност бе десетки милиони километри далеч, толкова малка и ограничена гореща точка не би се появила.ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕВОДА в уебсайта на разтърсващото консервативните устои и разбиващо Илюминатската парадигма изследване на Ерик Дубей: „Двеста доказателства, че Земята не е въртящо се кълбо!”.Четете и купувайте Уникалните Книги на СТАМАТ от уебсайта: Keywords nwoflatearthzeteticthefirmamentcreator-creationballoonflight

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