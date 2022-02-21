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21.02.22. Куда стали пропадать бомжи?. (Выпуск №238. Часть 2(1))
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5274 views • February 18, 2022
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Содержание:
02:36 Статья. В Донецке готовы разработать собственный аналог YouTube https://novorosinform-org.turbopages.org/novorosinform.org/s/v-donecke-gotovy-razrabotat-sobstvennyj-analog-youtube-89071.html?publisher_logo_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-turbo%2F1367371%2F2a00000171108a5a048ed9dd36a6e14434ce%2Forig&;promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%2F%3Ffromzen%3Dsearchapp
03:53 Статья. В ДНР разработали мобильное приложение для контроля работы властей https://dnr24-su.turbopages.org/dnr24.su/s/news/dnr/282-v-dnr-razrabotali-mobilnoe-prilozhenie-dlja-kontrolja-raboty-vlastej.html?publisher_logo_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-turbo%2F2369754%2F2a0000017e98039ed0a313506ad1660793c4%2Forig&;promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%2F%3Ffromzen%3Dsearchapp
05:55 Полиция в Канаде ничего не может ! Переговоры полицейских с протестующими в ресторане г Оттава ! https://www.youtube.com/watch?v=3f8RtLGRmQI (300 полицейских на 100000 населения)
10:26 Полиция в Канаде ничего не может ! Переговоры полицейских с протестующими в ресторане г Оттава ! https://www.youtube.com/watch?v=3f8RtLGRmQI (тракисты пытаются перетянуть полицейских на свою сторону)
14:27 Конвой свободы Канада, будет ли стрельба? Переговоры? Как дальнобойщикам победить полицию и армию? https://www.youtube.com/watch?v=HueVWeOMxHQ
25:34 Конвой свободы делает успехи https://www.youtube.com/watch?v=2tri1d5oTZ0
33:30 СРОЧНО! Протест в Канаде победил? Правительство сдаётся? | Конвой Свободы 2022 Канада https://www.youtube.com/watch?v=toIw5f1aX_U
37:54 CANADA-EUROPE UNITED: Финляндия. Конвой Свободы /Finland Freedom Trucks Convoy 2022. United for life https://www.youtube.com/watch?v=U9itGSp6q-c и Нидерланды.Протест Роттердам/Rotterdam Freedom protest Nederland. Dutch Convoy/Firefighters 6-2-2022 https://www.youtube.com/watch?v=QXT92eCXRHQ
41:24 Скан статьи от нашего слушателя о побочных эффектах вакцины Спутник V
42:51 Письмо слушательницы о внезапно умершем вакцинированном коллеге
45:05 Антиваксерам грозят тюрьмой. Новый законопроект допускает бессрочное содержание под стражей https://www.youtube.com/watch?v=7lJPmdRsDbE
52:03 Письма слушателя о трудностях во взимодействии с привитыми коллегами
54:52 COVInews. От чего ушли, к тому пришли. Израиль, Лена https://www.youtube.com/watch?v=LRUvH5aWyZg
58:20 Видео от слушателя: «Прививки – это уничтожение нации с детства». Иероним Санаксарский
01:04:48 НАЧАЛАСЬ ТРАВЛЯ В ОТНОШЕНИИ ВРАЧА АЙНЫ БАКЕЕВОЙ_1080p https://vk.com/coronavirusagrandioseproduc?z=video4772727_456241678
Сегодня мы продолжим мониторинг протестов в Канаде; расскажем о новых выявленных побочных эффектах вакцин от ковида; об уничтожении иммунитета прививками, в частности, у детей; о пропадающих бомжах в Израиле и не только; о преследовании властями антипрививочников, врачей, не согласных с протокольной методикой лечения новой болезни.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш Телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected]
Содержание:
02:36 Статья. В Донецке готовы разработать собственный аналог YouTube https://novorosinform-org.turbopages.org/novorosinform.org/s/v-donecke-gotovy-razrabotat-sobstvennyj-analog-youtube-89071.html?publisher_logo_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-turbo%2F1367371%2F2a00000171108a5a048ed9dd36a6e14434ce%2Forig&;promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%2F%3Ffromzen%3Dsearchapp
03:53 Статья. В ДНР разработали мобильное приложение для контроля работы властей https://dnr24-su.turbopages.org/dnr24.su/s/news/dnr/282-v-dnr-razrabotali-mobilnoe-prilozhenie-dlja-kontrolja-raboty-vlastej.html?publisher_logo_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-turbo%2F2369754%2F2a0000017e98039ed0a313506ad1660793c4%2Forig&;promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%2F%3Ffromzen%3Dsearchapp
05:55 Полиция в Канаде ничего не может ! Переговоры полицейских с протестующими в ресторане г Оттава ! https://www.youtube.com/watch?v=3f8RtLGRmQI (300 полицейских на 100000 населения)
10:26 Полиция в Канаде ничего не может ! Переговоры полицейских с протестующими в ресторане г Оттава ! https://www.youtube.com/watch?v=3f8RtLGRmQI (тракисты пытаются перетянуть полицейских на свою сторону)
14:27 Конвой свободы Канада, будет ли стрельба? Переговоры? Как дальнобойщикам победить полицию и армию? https://www.youtube.com/watch?v=HueVWeOMxHQ
25:34 Конвой свободы делает успехи https://www.youtube.com/watch?v=2tri1d5oTZ0
33:30 СРОЧНО! Протест в Канаде победил? Правительство сдаётся? | Конвой Свободы 2022 Канада https://www.youtube.com/watch?v=toIw5f1aX_U
37:54 CANADA-EUROPE UNITED: Финляндия. Конвой Свободы /Finland Freedom Trucks Convoy 2022. United for life https://www.youtube.com/watch?v=U9itGSp6q-c и Нидерланды.Протест Роттердам/Rotterdam Freedom protest Nederland. Dutch Convoy/Firefighters 6-2-2022 https://www.youtube.com/watch?v=QXT92eCXRHQ
41:24 Скан статьи от нашего слушателя о побочных эффектах вакцины Спутник V
42:51 Письмо слушательницы о внезапно умершем вакцинированном коллеге
45:05 Антиваксерам грозят тюрьмой. Новый законопроект допускает бессрочное содержание под стражей https://www.youtube.com/watch?v=7lJPmdRsDbE
52:03 Письма слушателя о трудностях во взимодействии с привитыми коллегами
54:52 COVInews. От чего ушли, к тому пришли. Израиль, Лена https://www.youtube.com/watch?v=LRUvH5aWyZg
58:20 Видео от слушателя: «Прививки – это уничтожение нации с детства». Иероним Санаксарский
01:04:48 НАЧАЛАСЬ ТРАВЛЯ В ОТНОШЕНИИ ВРАЧА АЙНЫ БАКЕЕВОЙ_1080p https://vk.com/coronavirusagrandioseproduc?z=video4772727_456241678
Сегодня мы продолжим мониторинг протестов в Канаде; расскажем о новых выявленных побочных эффектах вакцин от ковида; об уничтожении иммунитета прививками, в частности, у детей; о пропадающих бомжах в Израиле и не только; о преследовании властями антипрививочников, врачей, не согласных с протокольной методикой лечения новой болезни.
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