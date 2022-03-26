4 всадника Апокалипсиса. 4 Печати Откровения. 4 духа небесных. 4 рода казней. По схеме Лиланда Джонса

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Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/
Календари Еноха https://leelandjones.com/enoch-calendar
Каналы Лиланда
на Ютубе https://www.youtube.com/@LeelandJones, https://www.youtube.com/@panther4x4
на Vimeo https://vimeo.com/userleelandj
на Bitchute https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/
Мой канал в Телеграме: https://t.me/luchneba
Группа обсуждения: https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh
Каналы на Ютубе: https://www.youtube.com/@luchneba
https://www.youtube.com/@julialitvinova5278
Мой аккаунт в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba
Мои видео на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video
Данное видео сделано на основе документа, который настоятельно рекомендую скачать изучить: doc https://cloud.mail.ru/public/HJvc/xVKkHXtvY odt https://cloud.mail.ru/public/H7nh/CZFye9MLg pdf https://cloud.mail.ru/public/BV4E/ot7uugkq2 Этот мой расширенный перевод на русский англоязычной схемы Лиланда Джонса, стр. 8 этого документа https://cloud.mail.ru/public/j9Dt/Mf8iSegVe Четыре всадника апокалипсиса — это служебные духи, которые предстоят перед Богом всей земли, а вовсе не кони из ада, как принято считать. Внимательное изучение других отрывков Писания помогает понять первые 4 печати и всадников из 6-й главы откровения. Например, Зах 10:4 «... из него — лук для брани...») и Пс 44:6 («Остры стрелы Твои») помогают понять, кому на самом деле принадлежит лук в Откр 6:2 («и вот, конь белый, и на нём всадник, имеющий лук...») Как четыре всадника апокалипсиса соотносятся с четырьмя духами небесными, четырьмя ветрами, четырьмя животными перед престолом и четырьмя родами казней, и они взаимодействуют со зверем из моря из Откр 13:1-2. 4 ВСАДНИКА — 4 ДУХА НЕБЕСНЫХ — ПЕРВЫЕ 4 ПЕЧАТИ ОТКРОВЕНИЯ • 4 всадника, 4 коня и 4 печати из 6-й главы Откровения • 4 рода казней в Откр 6:8, Иез 14:13-22, Иез 5:10-17, Иез 6:7-12, Иез 7:14-18, Иер 15:1-3 • 4 колесницы из 6-й главы Захарии • 4 рабочих 1-я глава Захарии, Зах 1:20 • 4 рога: Зах 1:18, Откр 9:13, Исх 27:2 • 4 духа (7307. ruach) небесных - Зах 6:5 • 4 ветра (7307. ruach) от четырёх краев неба - Иер 49:36 дух от четырёх ветров (7307. ruach) - Иез 37:9 четыре ветра (7308. ruach) небесных боролись на великом море» - Дан 7:2 на четыре ветра (7307. ruach) небесных - Дан 8:8 • Привратники на четырёх сторонах света - восточной, западной, северной и южной - 1Пар 9:24 • 4 животных перед престолом, с 4 лицами Иез 10:14