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Документальный фильм "Маски в медицине: исторические и научные факты"
Boris Grinblat
Boris Grinblat
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5116 views • September 28, 2020
Проект MedAlternativa.info вашему вниманию еще один сенсационный фильм, переведённый нашим проектом!

Защитные маски много лет используются в медицине - но как же все начиналось? И насколько они эффективны? Многие народы мира на протяжении веков использовали маски для проведения ритуалов, во время различных празднеств, и не только...

Давайте разберемся, что же наука говорит о хирургических масках и о других их разновидностях респираторов. Научные данные опровергают миф об эффективности масок, особенно для рядового населения. Но миллионам людей все еще навязывают устаревшие догмы, что вы должны задыхаться, чтобы защитить себя.

Многим экспертам от здравоохранения, публичным деятелям и политикам будет непросто признать, что они допустили ошибку, и переместить наконец акцент в обсуждении на то, как помочь гражданам стать здоровее клинически доказанными способами.

Но это не страшно, это не умаляет значимости науки. В этом сама суть науки - ей все равно, во что вы верите. Невозможно силой мысли заставить маски стать эффективнее, чем они есть на самом деле. Как и нельзя сделать маски менее разрушительными для здоровья нас и наших детей. Настало время победить страх с помощью фактов, и помочь семье и близким обрести здоровье.

Нам нельзя больше жить в изоляции и непонимании. Нельзя больше отказываться от здравого смысла во времена нестабильности. И нельзя отказываться от своей человечности перед лицом страха. Настало время для эффективных решений на благо всего общества. Настало время изменить мир к лучшему.

Фильм переведен и озвучен полностью на средства подписчиков MedAlternativa.info

Над созданием русской версии фильма работали:
Русский перевод: Ксения Нагаева https://vk.com/id257675758 специально для МедАльтернатива.инфо
Редактор перевода: Алена Басарева https://vk.com/daremif29 специально для МедАльтернатива.инфо
Озвучка и монтаж: Сергей Горин https://vk.com/sergey_gorin специально для МедАльтернатива.инфо

Материалы в тему
• Любопытное исследование: Артур Фирстенберг о масках для лица https://medalternativa.info/entry/firstenberg-o-maskah/
• Доктор Ранкорт: маски и респираторы не работают https://medalternativa.info/entry/maski-ne-rabotayut/
• B.I.G. News 17. Маски прочь! https://medalternativa.info/our/speak/b-i-g-news-17/
• B.I.G. News 8. Про Михалкова и про маски. Активизм, и почему мы не учимся на ошибках чужих https://medalternativa.info/our/speak/b-i-g-news-8/

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