San Jeroni, La ruta de las ermitas, 8/17

San JeroniLa ruta de las ermitasMontaña de MontserratCataluñaLa ermita de Sant Jeroni (sant Jerónimo) es la más alejada del Monasterio. Antiguamente estaba situada bastante cerca de la cumbre de Sant Jeroni, el punto más alto del macizo de Montserrat, con cerca de 1,300 metros. Hoy en día sólo encontramos una capilla bastante moderna del sible XIX dedicada al Santo y su león, al parecer inseparables.Se encuentra cerca de la llamada "Montserrat salvaje", lugar al cual se accede por el Coll o Portell del Migdia. Es una zona del macizo lejos de la mirada de los turistas, donde pululan jabalíes, zorros, cuervos y halcolnes, y con una vegetación más dificultosa y salvaje de la que encontramos en otras partes de la montaña. Un lugar donde es fácil perderse y desaparecer.Con Octavi PiulatsUn reportaje de Alicia Ninou