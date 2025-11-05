BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Modelo De AI Funciona en Telefonos - destacado de la entrevista 1
Brighteon Interview Highlight – Español
Brighteon Interview Highlight – EspañolCheckmark Icon
6 views • 1 day ago

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home



En esta entrevista exclusiva, el presentador Mike Adams recibe a Hakeem Anwar de Above Phone para una demostración revolucionaria del modelo de IA de Brighteon, que funciona localmente en los teléfonos sin Google y en las computadoras portátiles enfocadas en la privacidad de Above Phone.

Muestran cómo esta IA de 12 mil millones de parámetros puede operar completamente sin conexión —sin nube ni vigilancia—, brindando a los usuarios control total sobre sus datos y su libertad digital. La conversación aborda temas como la privacidad, la tecnología descentralizada y la integración de la IA en hardware seguro, además de presentar las ofertas especiales de Above Phone por el Black Friday.

Esta colaboración marca un avance significativo hacia el empoderamiento individual, permitiendo a las personas utilizar herramientas de IA privadas e independientes, fuera del alcance de las grandes corporaciones tecnológicas.

