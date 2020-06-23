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Kanada ► Traum-Grundstück auf Cape Breton kaufen?
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1 view • June 23, 2020
Es gibt verschiedene Motivationen weswegen Deutsche in Kanada nach Grundstücken zum Kauf suchen: Kapitalanlage, Ferien-Grundstück, mögliches Auswander-Ziel sind die häufigsten.
Dieses Grundstück ist eins von mehreren, welches sich im Portfolio von Frank Eckhardt befindet. Er hat ein Landerschließungsunternehmen und hilft deutschsprachigen Leuten Land bzw. Grundstücke in Kanada - insbesondere auf Cape Breton im nördlichen Teil der Provinz Nova Scotia - zu erwerben.
Weitere Infos finden Sie in unserem Begleitartikel zum Video ► https://www.amerikakonto.com/de/kanada-grundstueck-kaufen/
__
Mehr über Frank:
https://www.provenexpert.com/frank-eckhardt/
F.E. Property Sales - Nova Scotia (Kanada)
https://fe-propertysales.de
Cape Breton Eco Village - Selbstversorger Siedlung & Permakultur Projekt:
https://de.capebretonecovillage.ca/
Property Sales – Canada – Neusiedlerberatung – Landerwerb
Grundstücke – Grundstück kaufen in Kanada – Farmprojekt – Urlaub – Auswandern nach Kanada
Dieses Grundstück ist eins von mehreren, welches sich im Portfolio von Frank Eckhardt befindet. Er hat ein Landerschließungsunternehmen und hilft deutschsprachigen Leuten Land bzw. Grundstücke in Kanada - insbesondere auf Cape Breton im nördlichen Teil der Provinz Nova Scotia - zu erwerben.
Weitere Infos finden Sie in unserem Begleitartikel zum Video ► https://www.amerikakonto.com/de/kanada-grundstueck-kaufen/
__
Mehr über Frank:
https://www.provenexpert.com/frank-eckhardt/
F.E. Property Sales - Nova Scotia (Kanada)
https://fe-propertysales.de
Cape Breton Eco Village - Selbstversorger Siedlung & Permakultur Projekt:
https://de.capebretonecovillage.ca/
Property Sales – Canada – Neusiedlerberatung – Landerwerb
Grundstücke – Grundstück kaufen in Kanada – Farmprojekt – Urlaub – Auswandern nach Kanada
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