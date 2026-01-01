BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Episode 124: Studentenfutter – Fragen zum Naturrecht beantwortet #2
Bannbrecher & Dammbrecher
Bannbrecher & Dammbrecher
2 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
3 views • 1 day ago

Mein Vorschlag zur Auflösung der Fragen, die seit Episode 118 gestellt wurden:

    • Warum ist Gehorsam unmoralisch? (118)

    • Was ist das fundamentale Problem unserer Zeit? Warum wird alles schlimmer statt besser? Warum sind wir nicht frei? (119)

    • Was bedeutet Freiheit? (120)

    • Manche Leute sagen: "Rechte sind Einbildung. Sie hindern niemand daran, mich zu verletzen. Recht ist nur ein Wort." Was sagst Du dazu? (121)

    • Manche Leute sagen: "Rechte sind Einbildung. Sie hindern niemand daran, mich zu verletzen. Recht ist nur ein Wort." Was sagst Du dazu? (121)

    • Warum rede ich über Gott und Satan, Gut und Böse? Was ist der Bezug zum Naturrecht? (122)

    • "Das Individuum ist austauschbar" - Stimmt das? (123)


In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Auf der Suche nach Wegen in die Zukunft sind unser Hauptwerkzeug hierbei Erkenntnisse über universelle Prinzipien.

Besuche meine Website https://bannbrecher.de mit Infos zur Sendereihe, Downloads, Blogs und allen Links zu weiteren Videoplattformen und Social Media.

Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren!

Kommentare nehme ich gern auf https://odysee.com/@bannbrecher oder auf dem Bannbrecher-Blog entgegen: https://bannbrecher.de/blog/. Auf Rückmeldungen jeglicher Art - Anregungen, Kritik, Fragen – gehe ich ein, sofern ein ernsthaftes Interesse zu verstehen sichtbar ist.

Titelmusik: Aaschglatt, mit freundlicher Genehmigung von Markus Zewe.

https://www.schwobarock.de/

Keywords
selbstbestimmungobjektive moralnaturrechtbewusstwerdunggehorsam
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
An invisible assault: How everyday heavy metals sabotage brain health

An invisible assault: How everyday heavy metals sabotage brain health

Willow Tohi
Pentagon warns of China&#8217;s rapidly expanding nuclear arsenal

Pentagon warns of China’s rapidly expanding nuclear arsenal

Kevin Hughes
Renaissance or Ruin: A wake-up call for cultural revival and self-sufficiency

Renaissance or Ruin: A wake-up call for cultural revival and self-sufficiency

Kevin Hughes
The US did not avert WWIII: Netanyahu continues to pull Trump into a broader war with Iran

The US did not avert WWIII: Netanyahu continues to pull Trump into a broader war with Iran

Lance D Johnson
Unearthing history: Pottery discovery fuels Noah&#8217;s Ark investigation

Unearthing history: Pottery discovery fuels Noah’s Ark investigation

Willow Tohi
Russia activates &#8220;unstoppable&#8221; Poseidon tsunami drone

Russia activates “unstoppable” Poseidon tsunami drone

Kevin Hughes
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy