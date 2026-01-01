Episode 124: Studentenfutter – Fragen zum Naturrecht beantwortet #2

Mein Vorschlag zur Auflösung der Fragen, die seit Episode 118 gestellt wurden:

• Warum ist Gehorsam unmoralisch? (118)

• Was ist das fundamentale Problem unserer Zeit? Warum wird alles schlimmer statt besser? Warum sind wir nicht frei? (119)

• Was bedeutet Freiheit? (120)

• Manche Leute sagen: "Rechte sind Einbildung. Sie hindern niemand daran, mich zu verletzen. Recht ist nur ein Wort." Was sagst Du dazu? (121)

• Manche Leute sagen: "Rechte sind Einbildung. Sie hindern niemand daran, mich zu verletzen. Recht ist nur ein Wort." Was sagst Du dazu? (121)

• Warum rede ich über Gott und Satan, Gut und Böse? Was ist der Bezug zum Naturrecht? (122)

• "Das Individuum ist austauschbar" - Stimmt das? (123)





In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Auf der Suche nach Wegen in die Zukunft sind unser Hauptwerkzeug hierbei Erkenntnisse über universelle Prinzipien.

Besuche meine Website https://bannbrecher.de mit Infos zur Sendereihe, Downloads, Blogs und allen Links zu weiteren Videoplattformen und Social Media.

Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren!

Kommentare nehme ich gern auf https://odysee.com/@bannbrecher oder auf dem Bannbrecher-Blog entgegen: https://bannbrecher.de/blog/. Auf Rückmeldungen jeglicher Art - Anregungen, Kritik, Fragen – gehe ich ein, sofern ein ernsthaftes Interesse zu verstehen sichtbar ist.

Titelmusik: Aaschglatt, mit freundlicher Genehmigung von Markus Zewe.

https://www.schwobarock.de/