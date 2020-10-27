© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Adresse au Président de la République - Jean-Dominique Michel
Follow
0
Download MP3
Share
Report
11 views • October 27, 2020
27 octobre 2020 : https://www.facebook.com/jeandominiquemichel/videos/10158812572377766
Jean-Dominique Michel : https://www.facebook.com/jeandominiquemichel
L'heure est grave.
Nous devons revenir aux fondamentaux de l'état de droit et aux bonne pratiques sanitaires au plus vite.
Ce qui implique de sortir de l'engrenage de mesures absurdes et destructrices.
C'est le sens de mon adresse au Président de la République française.
L'objectif n'est pas (et n'a jamais été) de prévenir ou de combattre la "pandémie", mais de déclencher une crise économique, en trouvant un coupable parfait : invisible, insaisissable et imprévisible. Cela évite de dénoncer et de changer le système financier qui est condamné à s'effondrer, en entraînant les populations les plus fragilisées dans la précarité extrême, et les classes moyennes dans la pauvreté, tout en créant des opportunités d'enrichissement pour les plus fortunés. En effet, depuis le début de cette crise politico-sanitaire, la fortune des quelques milliardaires a augmenté de 40%, pendant que des petites et moyennes entreprises disparaissent, le chômage croit, les familles se déchirent, et les populations de tous les pays touchés par ce délire collectif sont de plus en plus fragilisées psychologiquement et impactées au niveau de leur santé (mais pour d'autres raisons que le co-vi-d). Nous sommes témoins d'un crime organisé contre l'humanité.
Jean-Dominique Michel : https://www.facebook.com/jeandominiquemichel
L'heure est grave.
Nous devons revenir aux fondamentaux de l'état de droit et aux bonne pratiques sanitaires au plus vite.
Ce qui implique de sortir de l'engrenage de mesures absurdes et destructrices.
C'est le sens de mon adresse au Président de la République française.
L'objectif n'est pas (et n'a jamais été) de prévenir ou de combattre la "pandémie", mais de déclencher une crise économique, en trouvant un coupable parfait : invisible, insaisissable et imprévisible. Cela évite de dénoncer et de changer le système financier qui est condamné à s'effondrer, en entraînant les populations les plus fragilisées dans la précarité extrême, et les classes moyennes dans la pauvreté, tout en créant des opportunités d'enrichissement pour les plus fortunés. En effet, depuis le début de cette crise politico-sanitaire, la fortune des quelques milliardaires a augmenté de 40%, pendant que des petites et moyennes entreprises disparaissent, le chômage croit, les familles se déchirent, et les populations de tous les pays touchés par ce délire collectif sont de plus en plus fragilisées psychologiquement et impactées au niveau de leur santé (mais pour d'autres raisons que le co-vi-d). Nous sommes témoins d'un crime organisé contre l'humanité.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.