Свобода от диктатуры зверя внутри тебя

Простые приёмы работы со своим сознанием. Самые первые шаги работы над собой. Это очень просто. Как научиться управлять своим сознанием и контролировать мысли? Как избавиться от диктата сознания и его навязчивых мыслей? Как научиться управлять своим вниманием? Как найти себя? Как общаться в семье без обид и претензий? Часто люди путают понятие Любовь с диктатурой. Что такое настоящая Любовь? Как перестать быть несчастным и начать Жить? Как выбрать Жизнь вместо смерти, Любовь вместо страданий? Как различить в себе Личность – духовную составляющую от сознания – животную составляющую человека? Что такое духовность Личности? В чём состоит действие Личности? Как обрести свободу от зверя внутри себя? Как развить в себе Ангела? Простые духовные инструменты работы над собой, которые доступны и понятны каждому.





Источник: https://allatra.tv/video/svoboda-ot-diktatury-zverja-vnutri-tebja