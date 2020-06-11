Attentat ND ? Témoignage de Benjamin Mouton Architecte en chef de Notre Dame de 2000 à 2013

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Attentat ND ? Témoignage de Benjamin Mouton Architecte en chef de Notre Dame de 2000 à 2013
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11 views • June 11, 2020
Témoignage sur YouTube de Monsieur Benjamin Mouton, l'architecte en chef de Notre Dame de Paris de 2000 à 2013.
Il donne des informations, tout en évitant soigneusement de se livrer à aucune conclusion, qui valent la peine d’être connues
Beaucoup de professionnalisme de ce Monsieur, tout en retenue.
Import YT 17 avril 2019 : https://www.youtube.com/watch?v=z7kVUJAcqgQ
Chaîne YT "Irmo Média: Actualités/Actions/Mobilisations" : https://www.youtube.com/channel/UCPAsSSf7Rpi2k2dy0zBOZsg
Et plus complet, après l’intervention remarquable de ce Monsieur, on le remet en cause "courageusement" mais une fois qu'il est parti... car personne n'a son niveau de compétences pour lui opposer directement des arguments sérieux : https://www.youtube.com/watch?v=iHU-oWY3h6g
Il donne des informations, tout en évitant soigneusement de se livrer à aucune conclusion, qui valent la peine d’être connues
Beaucoup de professionnalisme de ce Monsieur, tout en retenue.
Import YT 17 avril 2019 : https://www.youtube.com/watch?v=z7kVUJAcqgQ
Chaîne YT "Irmo Média: Actualités/Actions/Mobilisations" : https://www.youtube.com/channel/UCPAsSSf7Rpi2k2dy0zBOZsg
Et plus complet, après l’intervention remarquable de ce Monsieur, on le remet en cause "courageusement" mais une fois qu'il est parti... car personne n'a son niveau de compétences pour lui opposer directement des arguments sérieux : https://www.youtube.com/watch?v=iHU-oWY3h6g
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