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Godsdienstgek Stief is weer terug!
Videre
Videre
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183 views • June 11, 2021
Het was even een tijdje stil bij godsdienstgekkie Stief van Bokhoven vanwege een Facebookban. Maar hij is weer terug en gaat gelijk al los.
Want wat is het een vervelende wereld, Stief snapt er allemaal niets meer van, want waar slaat het op dat de eerste vaccinatiespuit tentoon gesteld wordt in een museum?

Nee, Stief heeft het er maar moeilijk mee maar blijft het zeggen: hij doet nergens aan mee, neemt geen vaccin en wil ook geen vaccinatiepaspoort en “als ze zo doorgaan heb ik helemaal geen paspoort meer nodig want ik ben een wereldburger onder God’s vleugels en ik heb net zoveel rechten als Rutte en Poetin of wie dan ook, want we zijn allemaal mensen”
Gekkie Stief blijft baas over zijn eigen lichaam en zijn eigen wereldje. Nou dat klopt Stief, zet maar lekker een zwembadje neer in je ambassade van God, want het wordt wat moeilijk voor je om op vakantie te gaan.
Keywords
vaccinatiegekkiestief
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