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Les masques nous empoisonnent ! C’est un génocide
Pour satisfaire les pulsions criminel d’Attali Schawb
Le NAZI ! et bill gates le psychopathe criminel qui
Paye les journalopes Français à hauteur de 319 millions de dollar pour dire que le vaccin est bon et pour la dépopulation de 4 milliards d’individus !