ΟΙ ΥΒΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΗ-ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΥΠΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ταχύτερη καταβύθιση, όπως καιρό παρατηρούσαμε μέσα από τις ασταμάτητες απεργίες, τον ραγδαία αυξανόμενο πληθωρισμό και τις δήθεν πολιτικές αναταραχές θα ερχόταν παράλληλα με μια σειρά από μεγάλου συμβολισμού τελετουργικά στη χώρα που πρώτη βγήκε από την ευρωπαϊκή ένωση, πρώτη έδωσε τα μπόλια αλλά και πρώτη μείωσε τα μέτρα του κοροϊδοϊού. Μετά τον ξεμαλλιάρη για εξιλαστήριο θύμα στη Βρετανία έβαλαν κατά σειρά δύο μέλη του παγκοσμίου οικονομικού φόρουμ να διατείνουν το χάος, να αποδείξουν μετά τον μουλά δήμαρχο του Λονδίνου και τώρα τον Ινδό πρωθυπουργό πως οι πολίτες της παγκόσμιας κυβέρνησης δεν έχουν έθνη ειδικά αν δεν είναι λευκοί και να μπουρδουκλώσουν ακόμα περισσότερο την απόδοση ευθυνών για τους μαζικούς θανάτους που όλο και πιο πολύ επίσημα διαπιστώνουν.





Και προφανώς ήταν και μεγάλη η σύμπτωση για τον Ινδό mr Bean που καιρό τώρα προωθούσε τις καλές σχέσεις της Αγγλίας με την Κίνα, αυτές τις μέρες να ισχυροποιήσει τη θέση του ο Κινεζος Τζινπινγκ συνεχίζοντας για 3η πενταετία την κυβέρνηση του όντας σε ένα ρόλο κλειδί για τα παγκόσμια δεδομένα καθώς έχει φτάσει η ώρα η δύση με την ψευτοδημοκρατία της και τους όλο και περισσότερο εκτεθειμένους ηγέτες της να καταρρεύσει σε επίπεδα αδιανόητης παρακμής και μέσα από τα συντρίμια να γεννηθεί η ανάγκη να ακολουθηθεί το μοντέλο της νέας αυτής υπερδύναμης που όρισε και έφτιαξε με το ψευτοχρήμα του το αφεντικό και θα συμπεριλαμβάνει τον απόλυτο τεχνοκρατικό έλεγχο μέσα από κεντροποιημένα και αυστηρότατα συστήματα.





Το περιεκτικότερο εγχειρίδιο της οικειοποίησης και συμπεριφορικής εφαρμογής μιας τέτοιου επιπέδου δυστοπίας είναι η Ατζέντα 2030 που περιλαμβάνει 17 απαραίτητους στόχους μέσα από τους οποίους σκοπεύουν να έχουν επιτύχει τον ολοκληρωτικό έλεγχο του πλανήτη με την τεχνολογία φυσικά να παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο όπως για παράδειγμα τα ολογράμματα που είναι 3διαστατα ρεαλιστικά σώματα φτιαγμένα από φως και ήχο τα οποία μπορούν να είναι διαδραστικά με εμάς δημιουργώντας αυτό που ονομάζουν μικτή πραγματικότητα και όπως καταλαβαίνουμε μεταξύ άλλων τους δίνει τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν ακόμα και στον κόσμο που οι ίδιοι βιώνουμε ειδικότερα αν όσο περνά ο καιρός η διαφορά μεταξύ όλογραμμάτων και φυσικών σωμάτων γίνεται όλο και πιο δυσδιάκριτη.





Όμως ο κεντρικός συντονισμός των πιονιών που υποκρίνονται ρόλους μοιραία όλο και περισσότερο φανερώνεται την ώρα που ο πατέρας του ψεύδους διαπράττει την απόλυτη ύβρη προσπαθώντας να αντιγράψει τον Θεό αλλά δημιουργώντας κακέκτυπα που μόνο ζωή δεν μυρίζουν με αποτέλεσμα όχι μόνο να κινητοποιούμαστε προς την αποφυγή τους αλλά και πιο δυναμικά να ξαλαφρώνουμε από τις περιοριστικές πλάνες που ανέκαθεν προσπαθούσε να μας φυτέψει εισπνέοντας τον αέρα της ελευθερίας που μόνο ο Πατέρας μπορεί να παρέχει.





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