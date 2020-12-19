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ENTRER DANS LA NOUVELLE ÈRE - ÉTAPE 3 - Jean-Jacques Crevecoeur
luciole
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23 views • December 19, 2020
https://formations.emergences.net/products/chaine-privee-gratuite-de-jjc/
et https://www.youtube.com/watch?v=Mofv3cAMqe8

Pour participer en direct à cette troisième rencontre, en direct ou en différé, cliquez sur Play à 17 heures (Europe) ou 11 heures (Québec).
En cas de problème, rendez-vous sur YouTube (cliquez ici) ou Facebook (cliquez ici).

INFORMATIONS CONCERNANT CES SEPT ÉTAPES POUR ENTRER DANS LA NOUVELLE ÈRE :

Étape 3 animée par Jean-Jacques Crèvecœur samedi 19/12 à 17h (Europe) - 11h (Québec) - EN DIRECT OU EN DIFFÉRÉ - Thème du jour : Reprogrammer nos eaux intérieures et extérieures

— L'ADRESSE DU SITE DE Véronique Avril et Patrice Capeau : https://www.origin8.fr/
— LE LIVRE d'Arouna Lipschitz : https://lavoiedelamoureux.com/blog/la-geographie-des-corps/
— LA VIDÉO d'Arouna Lipschitz (citée dans la vidéo) : https://youtu.be/olOouuXmxns

L'objectif de ces sept rencontres en direct programmées autour du solstice d'hiver le plus exceptionnel de ces derniers siècles est de mieux comprendre les enjeux de ce qui se joue actuellement pour l'humanité toute entière, afin se préparer au mieux pour entrer consciemment dans la Nouvelle Ère qui attend les femmes et les hommes de bonne volonté.

J'y parlerai de physique quantique, des relations entre conscience et énergie, de la libération des mémoires de peur, du passage dans la cinquième densité, de la mémoire de l'eau et bien d'autres choses encore, au fil de vos questions. Lors de la rencontre du samedi 19, un cadeau fabuleux vous sera offert à travers la réinformation d'un verre ou d'une bouteille d'eau pour vous aider à franchir le cap du solstice de cette année…

Ces rencontres sont totalement gratuites et ne se rattachent à aucun mouvement religieux ou sectaire. Ne ratez pas le rendez-vous le plus important de notre destinée collective et retrouvez le véritable esprit du solstice d'hiver ! Invitez vos amis à cette préparation profonde et joyeuse de la grande conjonction en partageant cette invitation.

Pour inviter vos amis et connaissances à s'inscrire sur la chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee

Horaire des rencontres que vous pourrez suivre en direct ou en différé, sur Facebook, sur YouTube ou sur cette chaîne privée :

— Étape 1 : jeudi 17 décembre à 17h (Europe) - 11h (Québec) - Approche quantique de l’univers
— Étape 2 : vendredi 18 décembre à 17h (Europe) - 11h (Québec) - La mémoire de l'eau et ses fabuleuses propriétés
— Étape 3 : samedi 19 décembre à 17h (Europe) - 11h (Québec) - Reprogrammer nos eaux intérieures et extérieures
— Étape 4 : dimanche 20 décembre à 14h (Europe) - 8h du matin (Québec) - Sortir des matrices de programmation
— Étape 5 : lundi 21 décembre à 14h (Europe) - 8h du matin (Québec) - Le sens de ce solstice exceptionnel pour l'histoire de l'humanité
— Étape 6 : lundi 21 décembre à 19h (Europe) - 13h (Québec) -Méditation mondiale de la Grande Conjonction
— Étape 7 : mercredi 23 décembre à 17h (Europe) - 11h (Québec) - Et maintenant, qu’allons-nous faire ?

Publication de cette vidéo : samedi 19 décembre 2020
Keywords
sciencevortexconsciencephysique quantiqueeaunouvelle ere
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