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POÉSIA • 5 | Robert Faurisson & Rimbaud • L’affaire Rimbaud, partie 2
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0 view • June 30, 2021
POÉSIA, est une émission culturelle subversive consacrée à la poésie, ce qui est rare, mais ce qui l'est encore davantage, c'est que ce soit le professeur Robert Faurisson qui en parle. Cet homme, connu dans le monde entier pour son révisionnisme historique, a pourtant commencé son héroïque aventure en territoire de poésie avec Arthur Rimbaud.
Cette dernière partie de « Poesia » est consacrée à « l’Affaire Rimbaud », c’est-à-dire aux nombreuses réactions de la critique littéraire qui ont directement fait suite à la publication en 1961 par Robert Faurisson de son : A-t-on lu Rimbaud ? Elle traite aussi des réactions ultérieures. On constatera sur pièces que, dans les années qui ont suivi, le petit ouvrage n’est pas du tout tombé dans l’oubli, qu’il s’agisse de la réaction d’un collectif d’anciens élèves du professeur, de la publication en 1968 d’un livre d’Etiemble intitulé Le Sonnet des voyelles : de l’audition colorée à la vision érotique ou, en 1982, de l’apparition dans un manuel scolaire du nom de Faurisson et d’un extrait de son œuvre.
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Cette dernière partie de « Poesia » est consacrée à « l’Affaire Rimbaud », c’est-à-dire aux nombreuses réactions de la critique littéraire qui ont directement fait suite à la publication en 1961 par Robert Faurisson de son : A-t-on lu Rimbaud ? Elle traite aussi des réactions ultérieures. On constatera sur pièces que, dans les années qui ont suivi, le petit ouvrage n’est pas du tout tombé dans l’oubli, qu’il s’agisse de la réaction d’un collectif d’anciens élèves du professeur, de la publication en 1968 d’un livre d’Etiemble intitulé Le Sonnet des voyelles : de l’audition colorée à la vision érotique ou, en 1982, de l’apparition dans un manuel scolaire du nom de Faurisson et d’un extrait de son œuvre.
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