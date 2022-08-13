Globalisation Explained with a Block of Chocolate - Παγκοσμιοποίηση και Σοκολάτα

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Μετάφραση βίντεο περί παγκοσμιοποίησης.A translated video about globalization.
Αρχικό βίντεο - Original Video:
Globalisation Explained with a Block of Chocolate | RMIT Animated Explainer
https://www.youtube.com/watch?v=wWElNEqbWuk
Αρχικό κανάλι - Original channel:
Creativa
https://www.youtube.com/c/CreativaVideos
Αρχική περιγραφή - Original text:
Want to produce videos like this one? Contact us at Creativa: https://creativa.com.au/#contact
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This animated welcome video was made for RMIT University: https://www.rmit.edu.au/
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Μετάφραση περιγραφής:
Θέλετε να παράγετε βίντεο όπως αυτό; Ελάτε σ'επαφή με εμάς στην Creativa: https://creativa.com.au/#contact
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Αυτό το κινούμενο βίντεο καλοσωρίσματος έγινε για το πανεπιστήμιο RMIT: https://www.rmit.edu.au/
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