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REMOTE-VIEW, TÉLÉPORTATION & RM2, Rencontre Mentale au 2ème Degré
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22 views • November 30, 2020
Mr Spock, téléportation ! Hé oui, c'est un des sujets que nous allons aborder là, sujet amené en traitant de REMOTE-VIEW et du paysage global exopolitique terrestre perçu par les acteurs du FARSIGHT INSTITUTE, au cours de leurs multiples et nombreuses séances.
On va détailler les TROIS RACES de ZITIS qui se bagarrent autour de la Terre, et les contacts que les remote-vieweurs ont parfois avec eux.
Je vais abondamment encarter le tout, et si parfois je philosophe pacifiquement, c'est pour laisser ouverte une porte à ceux qui pour une raison ou une autre préféreront éviter toute confrontation violente et suivre une voie différente de ceux qui s'engageront dans la lutte afin de survivre libres et sains. Même si j'ai eut développé ces idées parfois en étudiant Wes Penre, par exemple, je ne me sens actuellement ni assez "5D-isé" ni suffisamment tiède pour rester spectateur d'une scène où se joue, à mon avis, l'avenir de l'Humanité, alors que la foule s'endort sous la mousse, d'extincteurs des sans-dents.
Farsight Intelligence Briefing November 2020
https://www.youtube.com/watch?v=o6hL0wNzA98
Farsight
53,8 k abonnés
•23 nov. 2020
Malgré certains doutes sur la réalité de cette vidéo suivante, je la mets ici, vu qu'elle ressemble à deux autres montrant à peu près les mêmes situations, ailleurs.
TR-3B Using High Energy Weapon in Syrian Conflict
https://www.youtube.com/watch?v=fbXErgVmbdo
Next Gen Aircraft
1 août 2016
On va détailler les TROIS RACES de ZITIS qui se bagarrent autour de la Terre, et les contacts que les remote-vieweurs ont parfois avec eux.
Je vais abondamment encarter le tout, et si parfois je philosophe pacifiquement, c'est pour laisser ouverte une porte à ceux qui pour une raison ou une autre préféreront éviter toute confrontation violente et suivre une voie différente de ceux qui s'engageront dans la lutte afin de survivre libres et sains. Même si j'ai eut développé ces idées parfois en étudiant Wes Penre, par exemple, je ne me sens actuellement ni assez "5D-isé" ni suffisamment tiède pour rester spectateur d'une scène où se joue, à mon avis, l'avenir de l'Humanité, alors que la foule s'endort sous la mousse, d'extincteurs des sans-dents.
Farsight Intelligence Briefing November 2020
https://www.youtube.com/watch?v=o6hL0wNzA98
Farsight
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•23 nov. 2020
Malgré certains doutes sur la réalité de cette vidéo suivante, je la mets ici, vu qu'elle ressemble à deux autres montrant à peu près les mêmes situations, ailleurs.
TR-3B Using High Energy Weapon in Syrian Conflict
https://www.youtube.com/watch?v=fbXErgVmbdo
Next Gen Aircraft
1 août 2016
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