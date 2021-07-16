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102) 5G + grafeno = Controlo Remoto do Ritmo Cerebral
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94 views • July 16, 2021
Creditos à LA QUINTA COLUMNA - Prog. 82 (JUL 14, 2021):
https://www.twitch.tv/videos/1086761050
https://odysee.com/@laquintacolumna:8/DIRECTONOCTURNODELAQUINTACOLUMNA-PROGRAMA82-:0
IMAGEM. https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/tetra-ondas-cerebrais_orig.jpg
Delta, Theta, Alfa, Beta e Gama [https://amenteemaravilhosa.com.br/tipos-de-ondas-cerebrais/]
1. As ondas Delta (1 a 3 Hz):
Estão relacionadas com o sono profundo, sem sonhos.Muito comuns nos bebés e nas crianças pequenas, de modo que, à medida que crescemos e envelhecemos, a tendência é produzir menos ondas deste tipo. O sono e a nossa capacidade para descansar vai-se perdendo, pouco a pouco, com os anos. ligada às actividades corporais não conscientes, como a regulação do ritmo cardíaco, a digestão, etc. Em casos de lesões cerebrais surge com picos intensos, por exemplo no caso de Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Em casos de sono deficiente reflecte-se em falta de vitalidade do corpo e a mente. Ritmo de ondas essencial para a regeneração do vital do sistema imunológico, físico e mental.
2. As ondas Teta (3,5 a 8 Hz):
Ligado a capacidades imaginativas (como a reflexão, ideias soltas, sonhos), quando experimentamos emoções muito profundas. Após um esforço extenuante.
3. As ondas Alfa (8 a 13 Hz):
Ligada ao estado onde existe calma, mas não o sono, estado de tranquilidade, estado de quando vemos televisão, ou na cama descansando, mas sem chegar a dormir. Um nível elevado de ondas Alfa impede de focar a atenção para terminar uma tarefa. Um nível baixo gera ansiedade, o stress e insónia.
4. As ondas Beta (12 a 33 Hz):
Ligado a actividade neurológica intensa, nas actividades quotidianas que exigem foco e atenção, e a vários estímulos ao mesmo tempo. Actividades como dirigir, fazer uma prova, realizar uma apresentação, estar numa reunião de trabalho, etc. Em excesso, causa ansiedade e stress prejudicial. Em défice, causa um estado muito relaxado, desfalecido, quase depressivo. Responsável pela receptividade, concentração e capacidade de resolver problemas.
5. As ondas Gama (25 a 100 Hz):
Ligado ao hipotálamo, e movem-se da parte posterior do cérebro para a frente, com uma velocidade incrível. Essa onda está relacionada com tarefas de um alto processamento cognitivo. Ligadas com o nosso estilo de aprendizagem, com a capacidade de registar novas informações, e também com os nossos sentidos e percepções. Em déficit, problemas mentais e/ou de aprendizagem. Excesso, ligados a estados de felicidade. As fases do sono REM também costumam ter uma alta actividade destas ondas.
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
https://www.twitch.tv/videos/1086761050
https://odysee.com/@laquintacolumna:8/DIRECTONOCTURNODELAQUINTACOLUMNA-PROGRAMA82-:0
IMAGEM. https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/tetra-ondas-cerebrais_orig.jpg
Delta, Theta, Alfa, Beta e Gama [https://amenteemaravilhosa.com.br/tipos-de-ondas-cerebrais/]
1. As ondas Delta (1 a 3 Hz):
Estão relacionadas com o sono profundo, sem sonhos.Muito comuns nos bebés e nas crianças pequenas, de modo que, à medida que crescemos e envelhecemos, a tendência é produzir menos ondas deste tipo. O sono e a nossa capacidade para descansar vai-se perdendo, pouco a pouco, com os anos. ligada às actividades corporais não conscientes, como a regulação do ritmo cardíaco, a digestão, etc. Em casos de lesões cerebrais surge com picos intensos, por exemplo no caso de Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Em casos de sono deficiente reflecte-se em falta de vitalidade do corpo e a mente. Ritmo de ondas essencial para a regeneração do vital do sistema imunológico, físico e mental.
2. As ondas Teta (3,5 a 8 Hz):
Ligado a capacidades imaginativas (como a reflexão, ideias soltas, sonhos), quando experimentamos emoções muito profundas. Após um esforço extenuante.
3. As ondas Alfa (8 a 13 Hz):
Ligada ao estado onde existe calma, mas não o sono, estado de tranquilidade, estado de quando vemos televisão, ou na cama descansando, mas sem chegar a dormir. Um nível elevado de ondas Alfa impede de focar a atenção para terminar uma tarefa. Um nível baixo gera ansiedade, o stress e insónia.
4. As ondas Beta (12 a 33 Hz):
Ligado a actividade neurológica intensa, nas actividades quotidianas que exigem foco e atenção, e a vários estímulos ao mesmo tempo. Actividades como dirigir, fazer uma prova, realizar uma apresentação, estar numa reunião de trabalho, etc. Em excesso, causa ansiedade e stress prejudicial. Em défice, causa um estado muito relaxado, desfalecido, quase depressivo. Responsável pela receptividade, concentração e capacidade de resolver problemas.
5. As ondas Gama (25 a 100 Hz):
Ligado ao hipotálamo, e movem-se da parte posterior do cérebro para a frente, com uma velocidade incrível. Essa onda está relacionada com tarefas de um alto processamento cognitivo. Ligadas com o nosso estilo de aprendizagem, com a capacidade de registar novas informações, e também com os nossos sentidos e percepções. Em déficit, problemas mentais e/ou de aprendizagem. Excesso, ligados a estados de felicidade. As fases do sono REM também costumam ter uma alta actividade destas ondas.
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