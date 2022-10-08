Programación predictiva: El carajo que corre

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En esta entrega, vemos al posthumano programado para correr, saltar, bailar, o cantar cuando el amo se lo exige. Es su “responsabilidad” social obedecer los edictos del oráculo.
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