π.Νικόλαος Μανώλης, Πώς γίνεται η ευλογημένη Προσευχή; ΜΕΡΟΣ Θ΄

Στήν ὁμιλία αὐτή, παρουσιάζεται τό μεγάλο καί σημαντικό θέμα τῆς Προσευχῆς, κυρίως ἀπό τή διδαχή καί τή διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Ἰωσήφ τοῦ Ἡσυχαστῆ, ὁ ὁποῖος στή ζωή του καί μέ τή ζωή του ἔχει ἀποδείξει σέ ὅλους μας, ποιός εἶναι ὁ δρόμος, πού ὁδηγεῖ ἀσφαλῶς στό Θεό καί πόσο σημαντική εἶναι ἡ Προσευχή, ἡ ὁποία οὐσιαστικά μᾶς ἑνώνει μέ τό Θεό. Μπορεῖτε νά παρακολουθήσετε τίς σχετικές ὁμιλίες πού προηγήθηκαν: τήν πρώτη ὁμιλία ἐδῶ (https://katihisis.blogspot.com/2018/1...), τήν δεύτερη ὁμιλία ἐδῶ (https://katihisis.blogspot.com/2018/1...), τήν τρίτη ὁμιλία ἐδῶ (https://katihisis.blogspot.com/2018/1...), τήν τέταρτη ἐδῶ (https://katihisis.blogspot.com/2018/1...), τήν πέμπτη ἐδῶ (https://katihisis.blogspot.com/2018/1...), τήν ἕκτη ἐδῶ (https://katihisis.blogspot.com/2018/1...), τήν ἕβδομη ἐδῶ (https://katihisis.blogspot.com/2019/0...) καί τήν ὄγδοη ἐδῶ (https://katihisis.blogspot.com/2019/0...). Ὁ πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης πραγματοποίησε τήν ὁμιλία τήν Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, στίς 7:00μμ. στήν αἴθουσα "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" τοῦ χριστιανικοῦ συλλόγου "Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής".