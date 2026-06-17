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V4Vendetta 2.67
etangelo
etangelo
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Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες, συναγωνιστὲς καὶ συναγωνίστριες,


Σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ὁ ἔνδοξος λαός μας πολιορκεῖται ἀπὸ παντοειδεῖς κινδύνους ἀποδομήσεως, διαλύσεως, παρακμῆς, ὀρθώνεται σήμερα, ὅχι ἕνας, ἀλλὰ χιλιάδες φάροι ἀντιστάσεως σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.


Οἱ Ἐθνικοὶ Φύλακες εἶναι ἐδῶ!


Ἐνεργοποιοῦμε, συντονίζουμε, ἐπανδρώνουμε πυρῆνες, ἀπὸ τὸν Μαραθῶνα ὡς τὴν Σπάρτη, ἀπὸ τὰ Χανιὰ ὡς τὴν Θεσσαλονίκη. Ἡ μεγάλη ὥρα ἔφθασε. Τὸ κάλεσμα εἶναι ἑνιαῖο, ἀληθινό, ἀδιαπραγμάτευτο:

Ἕνωσις! Ὀργάνωσις! Ἀντίστασις!


Δὲν μᾶς φθάνει νὰ θυμώνουμε πίσω ἀπὸ τὴν ὁθόνη. Δὲν φθάνει ἡ διαμαρτυρία, δὲν φθάνει ἡ ἀγανάκτησις. Χρειαζόμαστε πράξεις. Χρειαζόμαστε στράτευσι.


Οἱ Ἐθνικοὶ Φύλακες εἶναι ἕνα Κίνημα ἀνυπότακτο, αὐτόχθον, λαϊκὸ καὶ Ἐλληνοκεντρικό, ποὺ χτίζει δομὲς σὲ ὅλη τὴν χώρα.


Πυρῆνες Ἀττικῆς, Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Νήσων – ὅλοι παίρνουν θέσι.


Σὲ κάθε πόλι, σὲ κάθε χωριό, θέλουμε ἕναν πυρῆνα τῶν Ἐθνικῶν Φυλάκων. Θέλουμε σὲ κάθε γειτονιὰ ἕνα φρουρὸ τῆς Πίστεως, τῆς Πατρίδος, τῆς Ἐλευθερίας.


Ἀπευθυνόμαστε σὲ σένα!


Σὲ σένα ποὺ νοιώθεις τὴν Ἑλλάδα νὰ φεύγῃ μέσα ἀπὸ τὰ χέρια μας.

Σὲ σένα ποὺ θέλεις νὰ πολεμήσῃς, ἀλλὰ δὲν ξέρεις πῶς.

Σὲ σένα ποὺ λες: «Κάτι πρέπει νὰ κάνω!»

Ἔλα μαζὶ μας:

https://members.ethnikoiphylakes.org/...

ODYSSEY TV

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