Neponderzoeker Marijke in vroeger tijden.

Een bron van vermaak, asogekkie en neponderzoeker Marijke de Jong. We plaatsen veel van haar want ze amuseert ons enorm, we kunnen in alle eerlijkheid zeggen dat we eigenlijk geen grotere fantast kennen dan haar, nou ja, op wimpertroela Mita Overvliet na dan.

Het is werkelijk prachtig hoe Marijke alles bij elkaar verzint, ze heeft door de jaren dan ook niet veel vrienden gemaakt.

Marijke onderzoekt op haar eigen manier en overal waar zij zich mee bemoeit volgt er ruzie. Marijke slaat constant de plank mist. Als mensen haar daar op aanspreken is het voor haar een teken dat ze juist goed zit met haar onderzoek en maakt alles dan nog net een tandje (hoi Tinus!) erger.

Marijke doet dat al jaren. Voordat ze zich met de demonstratiegekkies ging bezig houden was gewezen vriend Marcel Vriesema de pineut. We zullen verder maar geen moeite doen om dit hele verhaal uit te leggen want eigenlijk boeit het ons helemaal niet, Marcel is zelf ook nogal een vreemde die zo af en toe ook weleens in de krant verschijnt en waar ook vage dingen gebeurden. Maar daar gaan we ons verder maar niet in verdiepen.

Geen touw aan vast te knopen en ergens in dit verhaal is neponderzoeker Marijke ook verschenen.

Op de Facebookpagina van wappie Marcel staat een grote verzameling screenshots, die heeft hij gemaakt tijdens zijn oorlog met gekkie Marijke.

Maar wat we leuker vonden zijn de filmpjes die Marcel heeft bewaard. We zien een dik dossier en horen de stem van Marijke. Marijke laat hier zien dat ze weer eens een IP nummer heeft gevonden (waarschijnlijk van haar zelf) en heeft een lijst gemaakt van alle mensen die dan ook dat IP nummer hebben.

Hilarisch natuurlijk. En dat laat gelijk weer zien wat voor prutser Marijke is.

Misschien is het beter voor Marijke als ze eens gaat onderzoeken hoe je een normale prak kan maken, want dat is haar nog steeds niet echt gelukt.