π.Νικολάου Μανώλη: «Εθνική αποδόμηση στα μουλωχτά»

Ὤ Ἑλλάς, ἡρώων χώρα, τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα; (Γ. Σουρής).

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Ζωντανή ὁμιλία π.Νικολάου Μανώλη: «Ἐθνική ἀποδόμηση στά μουλωχτά»



Ἡ ὁμιλία θά μεταδοθεῖ ζωντανά, στίς 14/2/2021 στις 10 πμ., στό κανάλι τοῦ youtube ἐδῶ. Θά προβληθεῖ διαδικτυακά, χωρίς τή φυσική παρουσία λαοῦ στόν χῶρο μετάδοσης, λόγω τῶν μέτρων καί τῶν περιορισμῶν πού ἀνακοίνωσε ἡ Κυβέρνηση σέ σχέση μέ τόν Κορωνοϊό.



Τήν Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου, 14 Φεβρουαρίου 2021, στίς 10:00​ πμ., ὁ πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης θά μιλήσει διαδικτυακά μέ θέμα: «Ἐθνική ἀποδόμηση στά μουλωχτά».