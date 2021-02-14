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π.Νικολάου Μανώλη: «Εθνική αποδόμηση στα μουλωχτά»
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221 views • February 14, 2021
Ὤ Ἑλλάς, ἡρώων χώρα, τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα; (Γ. Σουρής).
Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Ζωντανή ὁμιλία π.Νικολάου Μανώλη: «Ἐθνική ἀποδόμηση στά μουλωχτά»
Ἡ ὁμιλία θά μεταδοθεῖ ζωντανά, στίς 14/2/2021 στις 10 πμ., στό κανάλι τοῦ youtube ἐδῶ. Θά προβληθεῖ διαδικτυακά, χωρίς τή φυσική παρουσία λαοῦ στόν χῶρο μετάδοσης, λόγω τῶν μέτρων καί τῶν περιορισμῶν πού ἀνακοίνωσε ἡ Κυβέρνηση σέ σχέση μέ τόν Κορωνοϊό.
Τήν Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου, 14 Φεβρουαρίου 2021, στίς 10:00 πμ., ὁ πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης θά μιλήσει διαδικτυακά μέ θέμα: «Ἐθνική ἀποδόμηση στά μουλωχτά».
Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Ζωντανή ὁμιλία π.Νικολάου Μανώλη: «Ἐθνική ἀποδόμηση στά μουλωχτά»
Ἡ ὁμιλία θά μεταδοθεῖ ζωντανά, στίς 14/2/2021 στις 10 πμ., στό κανάλι τοῦ youtube ἐδῶ. Θά προβληθεῖ διαδικτυακά, χωρίς τή φυσική παρουσία λαοῦ στόν χῶρο μετάδοσης, λόγω τῶν μέτρων καί τῶν περιορισμῶν πού ἀνακοίνωσε ἡ Κυβέρνηση σέ σχέση μέ τόν Κορωνοϊό.
Τήν Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου, 14 Φεβρουαρίου 2021, στίς 10:00 πμ., ὁ πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης θά μιλήσει διαδικτυακά μέ θέμα: «Ἐθνική ἀποδόμηση στά μουλωχτά».
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