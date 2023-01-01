ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ - ΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ ΧΑΡΑΓΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΤΑΔΟΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ RFID CHIP 666 (Song). ΑΣ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΠΑΕΙ Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΟΠΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΣΑΤΑΝΙΣΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ - ΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ ΧΑΡΑΓΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΤΑΔΟΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ RFID CHIP 666. ΑΣ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΠΑΕΙ Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΟΠΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΣΑΤΑΝΙΣΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ-ΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ ΧΑΡΑΓΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΤΑΔΟΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 https://rumble.com/v23d6k0-i-m-a-rfid-chip-666-so-damn-song.html https://ugetube.com/watch/n2Zjr7TLgGClo1D
ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ
ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΕΞΑΓΓΕΛΛΕΙ Ο ΣΑΤΑΝΙΣΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2021 ΕΝΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΜΕ
ΛΕΪΖΕΡ
https://www.brighteon.com/dca61668-31cb-4951-ad21-2dd2357f379f , https://ugetube.com/watch/a6VZKP3CgoMt8fo , https://rumble.com/vnx80t--666-.html . ΚΑΝΕΙΣ ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΗΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ ΣΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΘΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ; ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΑΓΜΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v1czj7b-antichrist-rfid-chip-666-mark-of-the-beast.html , https://www.brighteon.com/f32425d3-7550-4487-8255-df44857def0e , https://ugetube.com/watch/wAhQlm8bGjt8Azj .
Τό χάραγμα τοῦ Θηρίου 666 καί ὁ οἰκονομικός ἀποκλεισμός. Ο Μαρμαρωμένος βασιλιάς δεν υπάρχει. Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑΣ. Π. Αθανάσιος Μυτιληναίος https://www.brighteon.com/901e893b-8a5f-44ed-9d2f-02f79b99a58e , https://ugetube.com/watch/iMmhwrQf8tYuNvv , https://rumble.com/v17eil9-the-mark-of-the-beast-666.html .
ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΨΕΥΔΟΑΝΑΛΑΜΠΙΣΤΕΣ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟΝ ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ «ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΑΓΙΩΝ» ΑΛΛΑ ΣΤΑ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ https://www.brighteon.com/8a16f55e-23a4-406b-be55-3cc47ef35972
ΔΥΣΤΥΧΩΣ Η ΔΟΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΙΧΛΩΔΟΥΣ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ-ΘΡΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΣΤΗΘΕΙ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ ΕΥΦΡΟΣΥΝΟ ΣΑΒΒΑΪΤΗ ΔΕΝ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΩΣ ΚΟΙΝΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑΤΙ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v22opgu-heretic-lies-of-antichrist.html , https://www.brighteon.com/2359acfa-1741-4d57-8f4c-5b62fa49466f , https://ugetube.com/watch/wRvQFEDROuaM6BN .
Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ: Η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (Επιλέξτε την μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση 720p HD ΑΝ ΔΕΝ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ) https://www.brighteon.com/b1814c5d-1235-42a1-be5e-22cea4ce7e27
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm " (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX , https://rumble.com/vhp893-29730567.html ) ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ
Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΑΣ) ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΚΟΜΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΖΗΣΩ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v20a1l0-orthodox-homology.html , https://www.brighteon.com/76fe92d6-a54b-4d56-9759-9c9943a2bcc4 , https://ugetube.com/watch/2BhBtQrfoRZsV5O .
ΔΟΞΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΣΑ ΝΩΡΙΣ «ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜ. ΕΥΦΡΟΣΥΝΟΥ ΣΑΒΒΑΪΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒ. ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ». ΙΔΟΥ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v230h8k-antichrist-heretic-ethos.html , https://www.brighteon.com/fce8ec24-0577-43be-b610-93296cc74d70 , https://ugetube.com/watch/TTmSXpb4TI6ipC7 .
"ΚΥΡΙΕ
ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ"
"ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ (Α΄ ΘΕΣΣ. 5, 17)" ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v238m6y-christ-save-us.html
, https://www.brighteon.com/d8e1e844-50b4-4de0-a7cd-5cf0a087fad8 , https://ugetube.com/watch/utzduaQIMXmijOb .
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