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Thomas Soltau: Samfundssind? Er Du Klar Til 3. Stik? #Godhedenstyranni [26.08.2021]
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0 view • August 27, 2021
SAMFUNDSSIND?! #GodhedensTyranni
De forlanger, at du udviser samfundssind, for fællesskabet skyld. Det startede med to ugers nedlukning for at sikre, at det danske sygehusvæsen ikke blev overbelastet, og lige om lidt vil de første danskere blive tilbudt deres 3. stik med en kun betinget godtkendt vaccine.
Maske troede du, at de “færdigvaccinerede” var færdigvaccineret, men det var de ikke. Dette vanvid stopper aldrig. Ikke før, at du og jeg - og en tilstrækkelig stor samlet kritisk masse siger fra.
Er du klar til at modtage dit 3., 4. eller måske 5. stik for samfundets skyld?
Du finder hele filmen CO [VAN] VID-19 her https://www.bitchute.com/video/7NyuqN7Bkv50/
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OdySee.com https://odysee.com/@ThomasSoltau:b
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ThomasSoltau - 80 subscribers
Created 7 months, 1 week ago.
5 videos
80 subscribers
17165 views
https://www.bitchute.com/video/Y2N6LbmC8Qpk/
https://www.bitchute.com/channel/thomassoltau/
https://www.thomassoltau.dk/film/ bl.a. CO [ VAN ] VID-19
https://www.youtube.com/channel/UC1KXXBGDHyvQUmYZdMdUbWQ
https://www.youtube.com/channel/UC1KXXBGDHyvQUmYZdMdUbWQ/videos
https://www.thomassoltau.dk
www.BasketballMentor.com
www.KoenOgLigevaerd.dk
De forlanger, at du udviser samfundssind, for fællesskabet skyld. Det startede med to ugers nedlukning for at sikre, at det danske sygehusvæsen ikke blev overbelastet, og lige om lidt vil de første danskere blive tilbudt deres 3. stik med en kun betinget godtkendt vaccine.
Maske troede du, at de “færdigvaccinerede” var færdigvaccineret, men det var de ikke. Dette vanvid stopper aldrig. Ikke før, at du og jeg - og en tilstrækkelig stor samlet kritisk masse siger fra.
Er du klar til at modtage dit 3., 4. eller måske 5. stik for samfundets skyld?
Du finder hele filmen CO [VAN] VID-19 her https://www.bitchute.com/video/7NyuqN7Bkv50/
Subscribe gerne til mine andre kanaler, i tilfælde af at denne skulle blive lukket ned!
OdySee.com https://odysee.com/@ThomasSoltau:b
YouTube.com https://www.youtube.com/channel/UC1KXXBGDHyvQUmYZdMdUbWQ
BitChute.com https://www.bitchute.com/channel/kB46SaCxDeMI
Instagram http://www.instagram.com/thomas_soltau
ThomasSoltau - 80 subscribers
Created 7 months, 1 week ago.
5 videos
80 subscribers
17165 views
https://www.bitchute.com/video/Y2N6LbmC8Qpk/
https://www.bitchute.com/channel/thomassoltau/
https://www.thomassoltau.dk/film/ bl.a. CO [ VAN ] VID-19
https://www.youtube.com/channel/UC1KXXBGDHyvQUmYZdMdUbWQ
https://www.youtube.com/channel/UC1KXXBGDHyvQUmYZdMdUbWQ/videos
https://www.thomassoltau.dk
www.BasketballMentor.com
www.KoenOgLigevaerd.dk
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