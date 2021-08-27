Thomas Soltau: Samfundssind? Er Du Klar Til 3. Stik? #Godhedenstyranni [26.08.2021]

Kim Osbøl - Copenhagen Denmark 1569 followers Follow 1 Share Add to... Share Report

0 view • August 27, 2021



De forlanger, at du udviser samfundssind, for fællesskabet skyld. Det startede med to ugers nedlukning for at sikre, at det danske sygehusvæsen ikke blev overbelastet, og lige om lidt vil de første danskere blive tilbudt deres 3. stik med en kun betinget godtkendt vaccine.



Maske troede du, at de “færdigvaccinerede” var færdigvaccineret, men det var de ikke. Dette vanvid stopper aldrig. Ikke før, at du og jeg - og en tilstrækkelig stor samlet kritisk masse siger fra.

Er du klar til at modtage dit 3., 4. eller måske 5. stik for samfundets skyld?



Du finder hele filmen CO [VAN] VID-19 her



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ThomasSoltau - 80 subscribers

Created 7 months, 1 week ago.

5 videos

80 subscribers

17165 views

https://www.bitchute.com/video/Y2N6LbmC8Qpk/

https://www.bitchute.com/channel/thomassoltau/

bl.a. CO [ VAN ] VID-19

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www.KoenOgLigevaerd.dk SAMFUNDSSIND?! #GodhedensTyranniDe forlanger, at du udviser samfundssind, for fællesskabet skyld. Det startede med to ugers nedlukning for at sikre, at det danske sygehusvæsen ikke blev overbelastet, og lige om lidt vil de første danskere blive tilbudt deres 3. stik med en kun betinget godtkendt vaccine.Maske troede du, at de “færdigvaccinerede” var færdigvaccineret, men det var de ikke. Dette vanvid stopper aldrig. Ikke før, at du og jeg - og en tilstrækkelig stor samlet kritisk masse siger fra.Er du klar til at modtage dit 3., 4. eller måske 5. stik for samfundets skyld?Du finder hele filmen CO [VAN] VID-19 her https://www.bitchute.com/video/7NyuqN7Bkv50/ Subscribe gerne til mine andre kanaler, i tilfælde af at denne skulle blive lukket ned!OdySee.com https://odysee.com/@ThomasSoltau:b YouTube.com https://www.youtube.com/channel/UC1KXXBGDHyvQUmYZdMdUbWQ BitChute.com https://www.bitchute.com/channel/kB46SaCxDeMI Instagram http://www.instagram.com/thomas_soltau ThomasSoltau - 80 subscribersCreated 7 months, 1 week ago.5 videos80 subscribers17165 views https://www.thomassoltau.dk/film/ bl.a. CO [ VAN ] VID-19www.BasketballMentor.comwww.KoenOgLigevaerd.dk Keywords freedompedophiliasatanismdeepstatefascism

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