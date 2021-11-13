Wappie Melle Ludo: "Hou je gemoed, goed"

Wappie Melle Ludo Stam vindt het vreselijk om in een dictatuur te leven, hij heeft veel verdriet gevoeld, maar zijn gemoed krijgen ze er mooi niet onder!

Innerlijke vrede is goed, het gaat er niet om wie er gelijk heeft, het punt is, hou je vibratie hoog, hou je gemoed, goed.

Blijf lachen, want dit is allemaal een test, innerlijke vrede is heel belangrijk.

Dus mensen, hou je gemoed goed, hou je vibe hoog!

Gekkie Melle Ludo vergelijkt als echte wappie zijnde nog van alles en nog wat met de Tweede Wereldoorlog en vertelt dat hij een hele lieve vriendin heeft en die wil wel vrienden met hem blijven maar ze heeft helemaal geen zin om over die onzin van haar vriendje Ludo na te denken want daar wordt ze alleen maar ongelukkig van. Wij snappen dat, je zal maar zo'n figuur in je kennissenkring hebben.

Voorlopig wil Melle Ludo alleen maar vrolijk blijven en lachen! Ja doei!