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Esto Soy (así titulado por el autor)
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7 views • June 01, 2020
Importante conocer a una persona importantísima en la historia de México. Video copiado de la cuenta de YT del autor para difusión sin fin de lucro.
La historia de México y de Muchos países es la historia del colonialismo, el robo a los países y al trabajo de las personas. Son principios constitucionales y de derechos básicos. El trabajo debe ser remunerado de modo que la familia del trabajador pueda satisfacer sus necesidades NORMALES (art. 123 Constitucional).
No es un tema de "oferta y demanda": no es que "si fulano acepto 3 pesos, tú NO tienes derecho a pedir 10 pesos". Eso se llama abuso y robo se llama "creación de pobreza para apropiarse ilegítimamente LO NO PAGADO a ese trabajador" y eso es Neoliberalismo y Globalismo que es fuente de corrupción y daño a las naciones, no solo a México.
La historia de México y de Muchos países es la historia del colonialismo, el robo a los países y al trabajo de las personas. Son principios constitucionales y de derechos básicos. El trabajo debe ser remunerado de modo que la familia del trabajador pueda satisfacer sus necesidades NORMALES (art. 123 Constitucional).
No es un tema de "oferta y demanda": no es que "si fulano acepto 3 pesos, tú NO tienes derecho a pedir 10 pesos". Eso se llama abuso y robo se llama "creación de pobreza para apropiarse ilegítimamente LO NO PAGADO a ese trabajador" y eso es Neoliberalismo y Globalismo que es fuente de corrupción y daño a las naciones, no solo a México.
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