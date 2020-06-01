Esto Soy (así titulado por el autor)

Importante conocer a una persona importantísima en la historia de México. Video copiado de la cuenta de YT del autor para difusión sin fin de lucro.



La historia de México y de Muchos países es la historia del colonialismo, el robo a los países y al trabajo de las personas. Son principios constitucionales y de derechos básicos. El trabajo debe ser remunerado de modo que la familia del trabajador pueda satisfacer sus necesidades NORMALES (art. 123 Constitucional).



No es un tema de "oferta y demanda": no es que "si fulano acepto 3 pesos, tú NO tienes derecho a pedir 10 pesos". Eso se llama abuso y robo se llama "creación de pobreza para apropiarse ilegítimamente LO NO PAGADO a ese trabajador" y eso es Neoliberalismo y Globalismo que es fuente de corrupción y daño a las naciones, no solo a México.