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Alternativ för Sverige närmar sig riksdagen – exklusiv intervju med partiledaren
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2 views • February 09, 2020
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Valet närmar sig med stormsteg och det ser lovande ut för den stora uppstickaren i svensk politik, det nybildade partiet Alternativ för Sverige. Flera undersökningar visar att partiet har en god chans att ta plats i Riksdagen efter den 9 september. NyD har tagit temperaturen på partiledaren Gustav Kasselstrand i en timmes lång exklusiv intervju.
Per Nordin
[email protected]
Intervjun kan även laddas ner här: https://nyadagbladet.se/inrikes/alternativ-for-sverige-narmar-sig-riksdagen-exklusiv-intervju-med-partiledaren/
Valet närmar sig med stormsteg och det ser lovande ut för den stora uppstickaren i svensk politik, det nybildade partiet Alternativ för Sverige. Flera undersökningar visar att partiet har en god chans att ta plats i Riksdagen efter den 9 september. NyD har tagit temperaturen på partiledaren Gustav Kasselstrand i en timmes lång exklusiv intervju.
Per Nordin
[email protected]
Intervjun kan även laddas ner här: https://nyadagbladet.se/inrikes/alternativ-for-sverige-narmar-sig-riksdagen-exklusiv-intervju-med-partiledaren/
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