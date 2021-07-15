BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Ο ΛΑΟΣ ΛΕΕΙ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΝΟΜΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ. ΖΗΤΩ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΣ! ΚΑΤΩ Η ΧΟΥΝΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ!
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
136 followers
Follow
3
Share
Report
265 views • July 15, 2021
Ο ΛΑΟΣ ΛΕΕΙ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΝΟΜΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ. ΖΗΤΩ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΣ! ΚΑΤΩ Η ΧΟΥΝΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ! https://ugetube.com/watch/NpcXkBpvLS8FxWA , https://rumble.com/vjvg2e-33379862.html . ΠΗΓΕΣ: https://www.facebook.com/Focus103.6/videos/1176450426205789/ , https://trelogiannis.blogspot.com/2021/07/blog-post_227.html , https://trelogiannis.blogspot.com/2021/07/quot-quot_51.html , http://www.press-gr.com/2021/07/10_15.html , ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΟΥ ΣΤΟ brighteon: https://www.brighteon.com/watch/89dd98e6-7ece-4388-a4a3-084a6859aee6?index=1 .


"ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ των συγκεντρώσεων σε 10 πόλεις! ΧΙΛΙΑΔΕΣ άνθρωποι κάθε ηλικίας και ιδεολογίας... http://www.press-gr.com/2021/07/10_15.html ".
Αυτά είναι τα αποτελέσματα μιας επικοινωνιακής πολιτικής που βασίζεται στην τρομολαγνεία τους εκβιασμούς και πέφτει σε συνεχείς αντιφάσεις
Αυτά είναι τα αποτελέσματα μια αντιπολίτευσης ανύπαρκτης
Αυτά είναι τα αποτελέσματα μια Εκκλησίας χωρίς ίχνος προσωπικότητας που απλά έγινε έρμαιο της κάθε κυβέρνησης.
Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας και ιδεολογίας συγκεντρώθηκαν σήμερα κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού σε 10 πόλεις της Ελλάδας!
Είδατε κάτι στα κανάλια ;;;
Ναι σε αυτά που πρεσβεύουν την δημοκρατία και την εγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση - ΝΑΙ ΓΕΛΑΣΤΕ ΟΣΟ ΘΕΛΕΤΕ!
Μόνο στο διαδίκτυο και τα σάιτ παίζει το θέμα όπου βρήκα και τις φωτογραφίες!
Οι δεκάδες χιλιάδες κόσμου που συγκεντρώθηκαν σε Αθήνα, Πάτρα , Θεσσαλονίκη, Γιάννενα , Δράμα. Καβάλα , Ηράκλειο, και αλλού ΔΕΝ είναι κατά των εμβολίων αλλά κατά της υποχρεωτικότητας και της στέρησης της ελευθερίας των ανθρώπων από χυδαίους εκβιαστές που όχι μόνο εκφοβίζουν και εξαναγκάζουν τον απλό πολίτη αλλά συγχρόνως αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης βάσει του ακαταδίωκτου!
Keywords
freedomnewslibertyliesprotestchristtruthgenocidenwozionismwhopeopleglobalizationsoulantichristdictatorshipdemocracysodomhellasplandemicothodoxycovid-19-vaccines-of-death
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Federal judge tosses Michigan’s antitrust suit accusing Big Oil of blocking green energy

Federal judge tosses Michigan’s antitrust suit accusing Big Oil of blocking green energy

Cassie B.
Trump Visits Texas as Paxton, Talarico Seek U.S. Senate Seat

Trump Visits Texas as Paxton, Talarico Seek U.S. Senate Seat

Douglas Harrington
U.S. Budget Deficit Surges to Nearly $2 Trillion, CBO Reports

U.S. Budget Deficit Surges to Nearly $2 Trillion, CBO Reports

Sterling Ashworth
Protests Across EU States Focus on Housing, Education, Jobs and Conscription Plans

Protests Across EU States Focus on Housing, Education, Jobs and Conscription Plans

Garrison Vance
Why the GOP Deserves to Lose

Why the GOP Deserves to Lose

Mike Adams
Israeli Politician Calls Elimination of Gaza Babies &#8220;Moral&#8221;

Israeli Politician Calls Elimination of Gaza Babies “Moral”

Edison Reed
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy