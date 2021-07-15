Ο ΛΑΟΣ ΛΕΕΙ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΝΟΜΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ. ΖΗΤΩ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΣ! ΚΑΤΩ Η ΧΟΥΝΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ!

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 3 Share Add to... Share Report

265 views • July 15, 2021

https://trelogiannis.blogspot.com/2021/07/blog-post_227.html , https://trelogiannis.blogspot.com/2021/07/quot-quot_51.html ,





"ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ των συγκεντρώσεων σε 10 πόλεις! ΧΙΛΙΑΔΕΣ άνθρωποι κάθε ηλικίας και ιδεολογίας...

Αυτά είναι τα αποτελέσματα μιας επικοινωνιακής πολιτικής που βασίζεται στην τρομολαγνεία τους εκβιασμούς και πέφτει σε συνεχείς αντιφάσεις

Αυτά είναι τα αποτελέσματα μια αντιπολίτευσης ανύπαρκτης

Αυτά είναι τα αποτελέσματα μια Εκκλησίας χωρίς ίχνος προσωπικότητας που απλά έγινε έρμαιο της κάθε κυβέρνησης.

Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας και ιδεολογίας συγκεντρώθηκαν σήμερα κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού σε 10 πόλεις της Ελλάδας!

Είδατε κάτι στα κανάλια ;;;

Ναι σε αυτά που πρεσβεύουν την δημοκρατία και την εγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση - ΝΑΙ ΓΕΛΑΣΤΕ ΟΣΟ ΘΕΛΕΤΕ!

Μόνο στο διαδίκτυο και τα σάιτ παίζει το θέμα όπου βρήκα και τις φωτογραφίες!

Οι δεκάδες χιλιάδες κόσμου που συγκεντρώθηκαν σε Αθήνα, Πάτρα , Θεσσαλονίκη, Γιάννενα , Δράμα. Καβάλα , Ηράκλειο, και αλλού ΔΕΝ είναι κατά των εμβολίων αλλά κατά της υποχρεωτικότητας και της στέρησης της ελευθερίας των ανθρώπων από χυδαίους εκβιαστές που όχι μόνο εκφοβίζουν και εξαναγκάζουν τον απλό πολίτη αλλά συγχρόνως αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης βάσει του ακαταδίωκτου! Ο ΛΑΟΣ ΛΕΕΙ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΝΟΜΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ. ΖΗΤΩ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΣ! ΚΑΤΩ Η ΧΟΥΝΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ! https://ugetube.com/watch/NpcXkBpvLS8FxWA https://rumble.com/vjvg2e-33379862.html . ΠΗΓΕΣ: https://www.facebook.com/Focus103.6/videos/1176450426205789/ http://www.press-gr.com/2021/07/10_15.html , ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΟΥ ΣΤΟ brighteon: https://www.brighteon.com/watch/89dd98e6-7ece-4388-a4a3-084a6859aee6?index=1 "ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ των συγκεντρώσεων σε 10 πόλεις! ΧΙΛΙΑΔΕΣ άνθρωποι κάθε ηλικίας και ιδεολογίας... http://www.press-gr.com/2021/07/10_15.html ".Αυτά είναι τα αποτελέσματα μιας επικοινωνιακής πολιτικής που βασίζεται στην τρομολαγνεία τους εκβιασμούς και πέφτει σε συνεχείς αντιφάσειςΑυτά είναι τα αποτελέσματα μια αντιπολίτευσης ανύπαρκτηςΑυτά είναι τα αποτελέσματα μια Εκκλησίας χωρίς ίχνος προσωπικότητας που απλά έγινε έρμαιο της κάθε κυβέρνησης.Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας και ιδεολογίας συγκεντρώθηκαν σήμερα κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού σε 10 πόλεις της Ελλάδας!Είδατε κάτι στα κανάλια ;;;Ναι σε αυτά που πρεσβεύουν την δημοκρατία και την εγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση - ΝΑΙ ΓΕΛΑΣΤΕ ΟΣΟ ΘΕΛΕΤΕ!Μόνο στο διαδίκτυο και τα σάιτ παίζει το θέμα όπου βρήκα και τις φωτογραφίες!Οι δεκάδες χιλιάδες κόσμου που συγκεντρώθηκαν σε Αθήνα, Πάτρα , Θεσσαλονίκη, Γιάννενα , Δράμα. Καβάλα , Ηράκλειο, και αλλού ΔΕΝ είναι κατά των εμβολίων αλλά κατά της υποχρεωτικότητας και της στέρησης της ελευθερίας των ανθρώπων από χυδαίους εκβιαστές που όχι μόνο εκφοβίζουν και εξαναγκάζουν τον απλό πολίτη αλλά συγχρόνως αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης βάσει του ακαταδίωκτου! Keywords freedomnewslibertyliesprotestchristtruthgenocidenwozionismwhopeopleglobalizationsoulantichristdictatorshipdemocracysodomhellasplandemicothodoxycovid-19-vaccines-of-death

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