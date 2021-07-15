© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ο ΛΑΟΣ ΛΕΕΙ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΝΟΜΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ. ΖΗΤΩ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΣ! ΚΑΤΩ Η ΧΟΥΝΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ!
Follow
3
Share
Report
265 views • July 15, 2021
Ο ΛΑΟΣ ΛΕΕΙ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΝΟΜΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ. ΖΗΤΩ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΣ! ΚΑΤΩ Η ΧΟΥΝΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ! https://ugetube.com/watch/NpcXkBpvLS8FxWA , https://rumble.com/vjvg2e-33379862.html . ΠΗΓΕΣ: https://www.facebook.com/Focus103.6/videos/1176450426205789/ , https://trelogiannis.blogspot.com/2021/07/blog-post_227.html , https://trelogiannis.blogspot.com/2021/07/quot-quot_51.html , http://www.press-gr.com/2021/07/10_15.html , ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΟΥ ΣΤΟ brighteon: https://www.brighteon.com/watch/89dd98e6-7ece-4388-a4a3-084a6859aee6?index=1 .
"ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ των συγκεντρώσεων σε 10 πόλεις! ΧΙΛΙΑΔΕΣ άνθρωποι κάθε ηλικίας και ιδεολογίας... http://www.press-gr.com/2021/07/10_15.html ".
Αυτά είναι τα αποτελέσματα μιας επικοινωνιακής πολιτικής που βασίζεται στην τρομολαγνεία τους εκβιασμούς και πέφτει σε συνεχείς αντιφάσεις
Αυτά είναι τα αποτελέσματα μια αντιπολίτευσης ανύπαρκτης
Αυτά είναι τα αποτελέσματα μια Εκκλησίας χωρίς ίχνος προσωπικότητας που απλά έγινε έρμαιο της κάθε κυβέρνησης.
Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας και ιδεολογίας συγκεντρώθηκαν σήμερα κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού σε 10 πόλεις της Ελλάδας!
Είδατε κάτι στα κανάλια ;;;
Ναι σε αυτά που πρεσβεύουν την δημοκρατία και την εγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση - ΝΑΙ ΓΕΛΑΣΤΕ ΟΣΟ ΘΕΛΕΤΕ!
Μόνο στο διαδίκτυο και τα σάιτ παίζει το θέμα όπου βρήκα και τις φωτογραφίες!
Οι δεκάδες χιλιάδες κόσμου που συγκεντρώθηκαν σε Αθήνα, Πάτρα , Θεσσαλονίκη, Γιάννενα , Δράμα. Καβάλα , Ηράκλειο, και αλλού ΔΕΝ είναι κατά των εμβολίων αλλά κατά της υποχρεωτικότητας και της στέρησης της ελευθερίας των ανθρώπων από χυδαίους εκβιαστές που όχι μόνο εκφοβίζουν και εξαναγκάζουν τον απλό πολίτη αλλά συγχρόνως αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης βάσει του ακαταδίωκτου!
"ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ των συγκεντρώσεων σε 10 πόλεις! ΧΙΛΙΑΔΕΣ άνθρωποι κάθε ηλικίας και ιδεολογίας... http://www.press-gr.com/2021/07/10_15.html ".
Αυτά είναι τα αποτελέσματα μιας επικοινωνιακής πολιτικής που βασίζεται στην τρομολαγνεία τους εκβιασμούς και πέφτει σε συνεχείς αντιφάσεις
Αυτά είναι τα αποτελέσματα μια αντιπολίτευσης ανύπαρκτης
Αυτά είναι τα αποτελέσματα μια Εκκλησίας χωρίς ίχνος προσωπικότητας που απλά έγινε έρμαιο της κάθε κυβέρνησης.
Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας και ιδεολογίας συγκεντρώθηκαν σήμερα κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού σε 10 πόλεις της Ελλάδας!
Είδατε κάτι στα κανάλια ;;;
Ναι σε αυτά που πρεσβεύουν την δημοκρατία και την εγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση - ΝΑΙ ΓΕΛΑΣΤΕ ΟΣΟ ΘΕΛΕΤΕ!
Μόνο στο διαδίκτυο και τα σάιτ παίζει το θέμα όπου βρήκα και τις φωτογραφίες!
Οι δεκάδες χιλιάδες κόσμου που συγκεντρώθηκαν σε Αθήνα, Πάτρα , Θεσσαλονίκη, Γιάννενα , Δράμα. Καβάλα , Ηράκλειο, και αλλού ΔΕΝ είναι κατά των εμβολίων αλλά κατά της υποχρεωτικότητας και της στέρησης της ελευθερίας των ανθρώπων από χυδαίους εκβιαστές που όχι μόνο εκφοβίζουν και εξαναγκάζουν τον απλό πολίτη αλλά συγχρόνως αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης βάσει του ακαταδίωκτου!
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.