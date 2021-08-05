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ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΕΒΑΩ ΝΤΕΣΙΜΠΕΛ ΑΔΕΡΦΙΑ-ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΑ...
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701 views • August 05, 2021
05/08/2021 ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΕΒΑΖΩ ΝΤΕΣΙΜΠΕΛ ΑΔΕΡΦΙΑ-ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΑ...
ΔΕΝ ΤΟ ΒΛΕΠΕΤΕ ΠΩΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΙ ΑΛΛΟ; ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕ ΤΟΥΣ.ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΑ ΕΧΕΤΕ...ΘΕΛΕΤΕ Α ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Η ΤΑ ΘΕΛΕΤΕ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑ; ΑΝ ΝΑΙ...ΠΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΣ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΤΙ Α ΚΑΝΟΥΜΕ...ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.
ΕΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙΤΕ.
ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΔΩ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ.ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΑΜΕ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΣΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΑΛΗΘΙΝΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ...ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΞΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΘΕΟ ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΟΥ...ΑΥΤΑ...!!!
ΔΕΝ ΤΟ ΒΛΕΠΕΤΕ ΠΩΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΙ ΑΛΛΟ; ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕ ΤΟΥΣ.ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΑ ΕΧΕΤΕ...ΘΕΛΕΤΕ Α ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Η ΤΑ ΘΕΛΕΤΕ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑ; ΑΝ ΝΑΙ...ΠΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΣ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΤΙ Α ΚΑΝΟΥΜΕ...ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.
ΕΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙΤΕ.
ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΔΩ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ.ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΑΜΕ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΣΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΑΛΗΘΙΝΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ...ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΞΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΘΕΟ ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΟΥ...ΑΥΤΑ...!!!
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