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ΤΑ ΡΑΔΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΚΑΚΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ
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742 views • January 14, 2021
Ποιό λαμπρότερο πνεύμα από τον Κούλη και ποιοί ικανότεροι άνθρωποι από το επιτελείο του θα μπορούσαν να σκεφτούν την ιδέα του πιστοποιητικού εμβολίου και να πρωτοτοπορήσουν προτείνοντας το στην ευρωπαϊκή ένωση. Βλέπεις σε κάθε σχέδιο που προχωρά πάντα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας “λαγός” να συντηρεί το ανιαρό αφήγημα ότι οι πολιτικοί αποφασίζουν αυτόνομα. Άντε να δεχθούν και καμιά συμβουλή από ειδικούς στη χειρότερη, δηλαδή.
Έλα όμως που πήρε από αυτόν θάρρος ο ομόλογος του (εντελώς στα πάντα), Μπόρις Τζόνσον και άρχισε κι αυτός να ποδηλατεί πέραν των ορίων. Βέβαια ο Μποτζο νιώθει ασφαλέστερος γιατί από δω και στο εξής λέει μαζί με τη φέτα θα μπορούμε να κοπανάμε και μια ένεση pfizer στα σουπερ μάρκετ όπως περνάμε για τα ψώνια μας.
Βέβαια την ώρα που μας προστετεύουν και με συντονισμένες κινήσεις καταστρέφουν την οικονομία παγκοσμίως, άρχισαν να υπολογίζουν και τη “λυπητερή.” Και υπολόγισαν πως τα μεγάλα κράτη λόγω πανδημαγωγίας βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα χρέος ρεκορ 13 τρις δολάρια δίνοντας μας επίσημα το χρίσμα του “κερατάς και ζημιωμένος”. Την ίδια ώρα που στον τομέα αυτο ετοιμάζουν το επόμενο επίπεδο μιας και η Κίνα φτιάχνει το πρώτο κρυπτονόμισμα εγγυημένο από κράτος ενώ η ευρωπαική ένωση προωθεί το ψηφιακό ευρώ προσφέροντας μας το απίστευτο όφελος ότι...θα διευκολυνθούν οι συναλλαγές.
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Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω
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Όλοι της σύνδεσμοι της εκπομπής εδώ
https://angelokarageorgos.gr/ta-radiourgimata-pou-paragoun-kakotexnimata
επειδή κάτω δε χωρούν
Παραδοχή Κ.Μητσοτάκη: «Έκανα κάτι πιο σκληρό απ' ότι μου είπε η επιτροπή - Εγώ αποφάσισα να κλείσω την οικονομία»
https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/kyvernisi/953331_live-i-ef-olis-tis-ylis-synenteyxi-toy-kyriakoy-mitsotaki
Politico: ''Πιστοποιητικό εμβολιασμού προτείνει ο Κυρ. Μητσοτάκης''
https://www.pentapostagma.gr/politiki/kybernisi/6984569_politico-pistopoiitiko-emboliasmoy-proteinei-o-kyr-mitsotakis
Καλούν τους άνω των 85 προς εμβολιασμό
https://www.flogasport.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%AC%CE%BD%CF%89-%CF%84%CF%89%CE%BD-85-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C/
BioNTech/Pfizer vaccine works against mutation in Covid variants, study finds
https://www.ft.com/content/1feb5358-fbf4-4508-8a11-ba9093a6050a
Moderna says COVID-19 vaccine immunity to stay at least a year
https://nypost.com/2021/01/11/moderna-says-covid-19-vaccine-immunity-at-least-a-year/
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=225952172491035&;set=a.102962834789970
Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης δικαίωσε Ολλανδό δικηγόρο που προσέφυγε και ζήτησε να του αναγνωριστεί ως μη υποχρεωτικό το test PCR! BINTEO –
https://scripta---manent.blogspot.com/2021/01/test-pcr-binteo.html
Ινστιτούτο Prolepsis
https://www.prolepsis.gr/gr/content/to-institouto#poioi-eimaste
Coronavirus: Birmingham Asda to offer vaccinations in store
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-birmingham-55649226
Βρετανία-Κορωνοϊός: Άρχισε ο μαζικός εμβολιασμός εκτός νοσοκομείων εν μέσω της «πιο επικίνδυνης κατάστασης»
https://greeklist.co.uk/whats-on/vretania-koronoios-arxise-o-mazikos-emvoliasmos/
Boris Johnson spotted cycling seven miles from Downing Street in Olympic Park
https://www.standard.co.uk/news/politics/boris-johnson-cycle-7-miles-downing-street-olympic-park-b827961.html
ΑΧΕΠΑ: Νόσησαν με κορονοϊό τρεις γιατροί που είχαν κάνει το εμβόλιο
https://www.newsit.gr/topikes-eidhseis/axepa-nosisan-me-koronoio-treis-giatroi-pou-eixan-kanei-to-emvolio/3194798/
Sirens, Checkpoints, Protests: Scenes From Quebec’s First Night of Curfew
https://www.activistpost.com/2021/01/sirens-checkpoints-protests-scenes-from-quebecs-first-night-of-curfew.html
The 2night Show: Ο Sin Boy μιλάει για όλα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου
https://youtu.be/PGvr6gJTWkQ
A $13 Trillion Debt Bill Comes Due for Big Economies
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-05/a-13-trillion-crisis-era-debt-bill-comes-due-for-big-economies
Έλα όμως που πήρε από αυτόν θάρρος ο ομόλογος του (εντελώς στα πάντα), Μπόρις Τζόνσον και άρχισε κι αυτός να ποδηλατεί πέραν των ορίων. Βέβαια ο Μποτζο νιώθει ασφαλέστερος γιατί από δω και στο εξής λέει μαζί με τη φέτα θα μπορούμε να κοπανάμε και μια ένεση pfizer στα σουπερ μάρκετ όπως περνάμε για τα ψώνια μας.
Βέβαια την ώρα που μας προστετεύουν και με συντονισμένες κινήσεις καταστρέφουν την οικονομία παγκοσμίως, άρχισαν να υπολογίζουν και τη “λυπητερή.” Και υπολόγισαν πως τα μεγάλα κράτη λόγω πανδημαγωγίας βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα χρέος ρεκορ 13 τρις δολάρια δίνοντας μας επίσημα το χρίσμα του “κερατάς και ζημιωμένος”. Την ίδια ώρα που στον τομέα αυτο ετοιμάζουν το επόμενο επίπεδο μιας και η Κίνα φτιάχνει το πρώτο κρυπτονόμισμα εγγυημένο από κράτος ενώ η ευρωπαική ένωση προωθεί το ψηφιακό ευρώ προσφέροντας μας το απίστευτο όφελος ότι...θα διευκολυνθούν οι συναλλαγές.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο:
https://angelokarageorgos.gr
Κανάλι στο Lbry.tv:
https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon:
https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe:
https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify:
https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Κανάλι telegram:
https://t.me/angelokar
Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω
https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Όλοι της σύνδεσμοι της εκπομπής εδώ
https://angelokarageorgos.gr/ta-radiourgimata-pou-paragoun-kakotexnimata
επειδή κάτω δε χωρούν
Παραδοχή Κ.Μητσοτάκη: «Έκανα κάτι πιο σκληρό απ' ότι μου είπε η επιτροπή - Εγώ αποφάσισα να κλείσω την οικονομία»
https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/kyvernisi/953331_live-i-ef-olis-tis-ylis-synenteyxi-toy-kyriakoy-mitsotaki
Politico: ''Πιστοποιητικό εμβολιασμού προτείνει ο Κυρ. Μητσοτάκης''
https://www.pentapostagma.gr/politiki/kybernisi/6984569_politico-pistopoiitiko-emboliasmoy-proteinei-o-kyr-mitsotakis
Καλούν τους άνω των 85 προς εμβολιασμό
https://www.flogasport.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%AC%CE%BD%CF%89-%CF%84%CF%89%CE%BD-85-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C/
BioNTech/Pfizer vaccine works against mutation in Covid variants, study finds
https://www.ft.com/content/1feb5358-fbf4-4508-8a11-ba9093a6050a
Moderna says COVID-19 vaccine immunity to stay at least a year
https://nypost.com/2021/01/11/moderna-says-covid-19-vaccine-immunity-at-least-a-year/
Κορωνοϊός: Άκυρα τα χθεσινά 47 κρούσματα στην Αχαΐα - Μέτρησαν τρεις μέρες μαζί
https://www.thebest.gr/article/606431-koronoios-achaia-pos-proekupse-o-megalos-arithmos-krousmaton-pou-anakoinothike-chthes
Έχουμε την πρώτη αθωωτική απόφαση δικαστηρίου για 3 Έλληνες πολίτες, για την επιβολή προστίμου, σχετικά με την εφαρμογή της ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1/2-1-2021), που αναφέρεται στην απαγόρευση κυκλοφορίας και στην χρήση μάσκας.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=225952172491035&;set=a.102962834789970
Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης δικαίωσε Ολλανδό δικηγόρο που προσέφυγε και ζήτησε να του αναγνωριστεί ως μη υποχρεωτικό το test PCR! BINTEO –
https://scripta---manent.blogspot.com/2021/01/test-pcr-binteo.html
Ινστιτούτο Prolepsis
https://www.prolepsis.gr/gr/content/to-institouto#poioi-eimaste
Coronavirus: Birmingham Asda to offer vaccinations in store
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-birmingham-55649226
Βρετανία-Κορωνοϊός: Άρχισε ο μαζικός εμβολιασμός εκτός νοσοκομείων εν μέσω της «πιο επικίνδυνης κατάστασης»
https://greeklist.co.uk/whats-on/vretania-koronoios-arxise-o-mazikos-emvoliasmos/
Boris Johnson spotted cycling seven miles from Downing Street in Olympic Park
https://www.standard.co.uk/news/politics/boris-johnson-cycle-7-miles-downing-street-olympic-park-b827961.html
ΑΧΕΠΑ: Νόσησαν με κορονοϊό τρεις γιατροί που είχαν κάνει το εμβόλιο
https://www.newsit.gr/topikes-eidhseis/axepa-nosisan-me-koronoio-treis-giatroi-pou-eixan-kanei-to-emvolio/3194798/
Sirens, Checkpoints, Protests: Scenes From Quebec’s First Night of Curfew
https://www.activistpost.com/2021/01/sirens-checkpoints-protests-scenes-from-quebecs-first-night-of-curfew.html
The 2night Show: Ο Sin Boy μιλάει για όλα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου
https://youtu.be/PGvr6gJTWkQ
A $13 Trillion Debt Bill Comes Due for Big Economies
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-05/a-13-trillion-crisis-era-debt-bill-comes-due-for-big-economies
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