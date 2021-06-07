BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Globalismus oder Nationalsozialismus 1940 - 2020. Rede von A. Hitler 1940
Deutschland-erwache.top
Deutschland-erwache.top
1 follower
Follow
1
Share
Report
62 views • June 07, 2021
Globalismus oder Nationalsozialismus 1940 - 2020. Rede von A. Hitler 1940.
Unterlegt mit Bildern aus 2 Jahrhunderten.
Das Bismarck- Reich (auf Dynastien aufgebaut) und das ist seine Tragik –
• lebte und verteidigte sich ohne eine starke bildende und bindende Weltanschauung.
• Die verschiedenen Ideologien bekämpfen sich gegenseitig und spalten das Volk.
• Deutschland steht geistig ungeeint und hilflos dem Ansturm der Kräfte der Hochfinanz und des Franzosen und Britentums 1914 gegenüber.

Weimar ist ein 1918 durch Putsch der Internationalisten geschaffenes Plünderkonstrukt.
Bonn / Berlin nach 1945 sind NWO-Besatzungs-Konstrukte.
Beide „Demokratien“ sind eine internationalistisch geschaffene Fata Morgana, eine Suggestion zur Verhöhnung des Deutschen Volkes. Die Ziele der Internationalisten: Zersetzung, Ausplünderung bzw. Vernichtung des Deutschen Volkes. Spalte und Herrsche.
Der schöpfungs-orientierte Nationalsozialismus erobert sich mit seiner Weltanschauung das Reich, schüttelt kaiserliche und demokratisch-internationalistische Traditionen ab und richtet die Reichsidee nicht auf Dynastien und internationalistische Kopfgeburten aus, sondern auf die Substanz des Lebens überhaupt: auf Rasse und Volkstum. Und Bewahrung der Schöpfung.
Das Deutsche Volk und seine Lebensinteressen stehen im Mittelpunkt des Denken und Schaffen.
Also - immer dran denken im Jahre 2021:
1. Wir brauchen eine Vision – wo wollen wir hin?
2. Das Deutsche Reich: ja! Aber der Inhalt dieses „Gefässes“ muß mit einer Lebens- und Weltanschauung „gefüllt“ werden.
3. Was sagt uns die Vergangenheit?
4. WER war die erste und einzige geschichtliche Kraft, die sich den NWO-Tätern (Marx-Mordechai, Trotzki-Bronstein, Rothschild,.. - „Weltrepublik“, “Weltregierung“.) bereits vor 100 Jahren entgegenstellte? Und von der geballten und vereinten Macht der Roten und Goldenen Internationale, Liberal-Kapitalismus und Bolschewismus, niedergewalzt wurde? Was sagt uns diese innige Zusammenarbeit?
5. Wie dürfen wir das heutige System charakterisieren? Zusammenfassung: „Die Gehirnwäsche-Techniken. Der Globalisierungs-Fanatiker. Ein Psychogramm der Westlichen-Werte-Demokratie“ https://issuu.com/wolfgangr.grunwald/docs/gehirnwaesche_zsfg

Was ist die (Er-)Lösung - unsere Vision?
Ein freies selbstbestimmtes Volk, auf eigenem Grund und Boden, dem Gemeinwohl verpflichtet und im Einklang mit den Naturgesetzen!
Wer keine Angst vor Tabuzonen hat, liest das Organ der Nationalsozialistischen Befreiungs-Bewegung: https://deutschland-erwache.top/ Telegram: https://t.me/Deutschland_siegt
Keywords
hitlerjudennationalsozialismus
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Trump Says Russia Will Export Diesel, Lifts Sanctions

Trump Says Russia Will Export Diesel, Lifts Sanctions

Sterling Ashworth
Trump Calls for Ukraine to Elect New President, Citing Refusal of Peace Deals

Trump Calls for Ukraine to Elect New President, Citing Refusal of Peace Deals

Garrison Vance
Palestinian Authority Confirms Postponement of First Parliamentary Elections in 20 Years

Palestinian Authority Confirms Postponement of First Parliamentary Elections in 20 Years

Garrison Vance
Trump Just Begged Putin for a Diesel Bailout: The Energy Crisis Is Here and It&#8217;s Going to Get Worse

Trump Just Begged Putin for a Diesel Bailout: The Energy Crisis Is Here and It’s Going to Get Worse

Mike Adams
The MAHA Mirage: Why I&#8217;m Done Waiting for Political Saviors To Keep Their Promises

The MAHA Mirage: Why I’m Done Waiting for Political Saviors To Keep Their Promises

Mike Adams
Why Local AI Is the Real Revolution—and Big Tech&#8217;s Bubble Is About to Pop

Why Local AI Is the Real Revolution—and Big Tech’s Bubble Is About to Pop

Mike Adams
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy