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Globalismus oder Nationalsozialismus 1940 - 2020. Rede von A. Hitler 1940
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62 views • June 07, 2021
Globalismus oder Nationalsozialismus 1940 - 2020. Rede von A. Hitler 1940.
Unterlegt mit Bildern aus 2 Jahrhunderten.
Das Bismarck- Reich (auf Dynastien aufgebaut) und das ist seine Tragik –
• lebte und verteidigte sich ohne eine starke bildende und bindende Weltanschauung.
• Die verschiedenen Ideologien bekämpfen sich gegenseitig und spalten das Volk.
• Deutschland steht geistig ungeeint und hilflos dem Ansturm der Kräfte der Hochfinanz und des Franzosen und Britentums 1914 gegenüber.
Weimar ist ein 1918 durch Putsch der Internationalisten geschaffenes Plünderkonstrukt.
Bonn / Berlin nach 1945 sind NWO-Besatzungs-Konstrukte.
Beide „Demokratien“ sind eine internationalistisch geschaffene Fata Morgana, eine Suggestion zur Verhöhnung des Deutschen Volkes. Die Ziele der Internationalisten: Zersetzung, Ausplünderung bzw. Vernichtung des Deutschen Volkes. Spalte und Herrsche.
Der schöpfungs-orientierte Nationalsozialismus erobert sich mit seiner Weltanschauung das Reich, schüttelt kaiserliche und demokratisch-internationalistische Traditionen ab und richtet die Reichsidee nicht auf Dynastien und internationalistische Kopfgeburten aus, sondern auf die Substanz des Lebens überhaupt: auf Rasse und Volkstum. Und Bewahrung der Schöpfung.
Das Deutsche Volk und seine Lebensinteressen stehen im Mittelpunkt des Denken und Schaffen.
Also - immer dran denken im Jahre 2021:
1. Wir brauchen eine Vision – wo wollen wir hin?
2. Das Deutsche Reich: ja! Aber der Inhalt dieses „Gefässes“ muß mit einer Lebens- und Weltanschauung „gefüllt“ werden.
3. Was sagt uns die Vergangenheit?
4. WER war die erste und einzige geschichtliche Kraft, die sich den NWO-Tätern (Marx-Mordechai, Trotzki-Bronstein, Rothschild,.. - „Weltrepublik“, “Weltregierung“.) bereits vor 100 Jahren entgegenstellte? Und von der geballten und vereinten Macht der Roten und Goldenen Internationale, Liberal-Kapitalismus und Bolschewismus, niedergewalzt wurde? Was sagt uns diese innige Zusammenarbeit?
5. Wie dürfen wir das heutige System charakterisieren? Zusammenfassung: „Die Gehirnwäsche-Techniken. Der Globalisierungs-Fanatiker. Ein Psychogramm der Westlichen-Werte-Demokratie“ https://issuu.com/wolfgangr.grunwald/docs/gehirnwaesche_zsfg
Was ist die (Er-)Lösung - unsere Vision?
Ein freies selbstbestimmtes Volk, auf eigenem Grund und Boden, dem Gemeinwohl verpflichtet und im Einklang mit den Naturgesetzen!
Wer keine Angst vor Tabuzonen hat, liest das Organ der Nationalsozialistischen Befreiungs-Bewegung: https://deutschland-erwache.top/ Telegram: https://t.me/Deutschland_siegt
Unterlegt mit Bildern aus 2 Jahrhunderten.
Das Bismarck- Reich (auf Dynastien aufgebaut) und das ist seine Tragik –
• lebte und verteidigte sich ohne eine starke bildende und bindende Weltanschauung.
• Die verschiedenen Ideologien bekämpfen sich gegenseitig und spalten das Volk.
• Deutschland steht geistig ungeeint und hilflos dem Ansturm der Kräfte der Hochfinanz und des Franzosen und Britentums 1914 gegenüber.
Weimar ist ein 1918 durch Putsch der Internationalisten geschaffenes Plünderkonstrukt.
Bonn / Berlin nach 1945 sind NWO-Besatzungs-Konstrukte.
Beide „Demokratien“ sind eine internationalistisch geschaffene Fata Morgana, eine Suggestion zur Verhöhnung des Deutschen Volkes. Die Ziele der Internationalisten: Zersetzung, Ausplünderung bzw. Vernichtung des Deutschen Volkes. Spalte und Herrsche.
Der schöpfungs-orientierte Nationalsozialismus erobert sich mit seiner Weltanschauung das Reich, schüttelt kaiserliche und demokratisch-internationalistische Traditionen ab und richtet die Reichsidee nicht auf Dynastien und internationalistische Kopfgeburten aus, sondern auf die Substanz des Lebens überhaupt: auf Rasse und Volkstum. Und Bewahrung der Schöpfung.
Das Deutsche Volk und seine Lebensinteressen stehen im Mittelpunkt des Denken und Schaffen.
Also - immer dran denken im Jahre 2021:
1. Wir brauchen eine Vision – wo wollen wir hin?
2. Das Deutsche Reich: ja! Aber der Inhalt dieses „Gefässes“ muß mit einer Lebens- und Weltanschauung „gefüllt“ werden.
3. Was sagt uns die Vergangenheit?
4. WER war die erste und einzige geschichtliche Kraft, die sich den NWO-Tätern (Marx-Mordechai, Trotzki-Bronstein, Rothschild,.. - „Weltrepublik“, “Weltregierung“.) bereits vor 100 Jahren entgegenstellte? Und von der geballten und vereinten Macht der Roten und Goldenen Internationale, Liberal-Kapitalismus und Bolschewismus, niedergewalzt wurde? Was sagt uns diese innige Zusammenarbeit?
5. Wie dürfen wir das heutige System charakterisieren? Zusammenfassung: „Die Gehirnwäsche-Techniken. Der Globalisierungs-Fanatiker. Ein Psychogramm der Westlichen-Werte-Demokratie“ https://issuu.com/wolfgangr.grunwald/docs/gehirnwaesche_zsfg
Was ist die (Er-)Lösung - unsere Vision?
Ein freies selbstbestimmtes Volk, auf eigenem Grund und Boden, dem Gemeinwohl verpflichtet und im Einklang mit den Naturgesetzen!
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