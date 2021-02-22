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Cluster : Faire de la crise une opportunité - Dr Louis Fouché
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12 views • February 22, 2021
17 févr. 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=RSIe3R_FnZo
ÉNERGIES POSITIVES - Nouveaux paradigmes : https://www.youtube.com/channel/UC3TG1e84aKIl9w9PR0sCN2Q
Cluster est une émission animée par Jocelyn Huet, thérapeute de développement personnel et spirituel. https://www.energiespositivesmedia.com
Louis Fouché, docteur en médecine, l'invité de cette émission, nous exposera son regard bienveillant sur la question " Comment faire de la crise une opportunité pour une société solidaire et altruiste ? ".
https://reinfocovid.fr/
Émission présentée par Jocelyn Huet, Thérapeute en développement personnel et spirituel
https://www.voyageverssoi.com
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★ INSTAGRAM : https://www.instagram.com/energies_positives_media
★ FACEBOOK : https://www.facebook.com/energiespositivesmedia
★ Toutes les autres vidéos : https://www.youtube.com/c/ÉnergiesPositives
★ pour soutenir le projet par un don d'1€ ou plus par mois : https://fr.tipeee.com/reseau-therapeutes
Un Grand Merci à tous ceux et toutes celles qui partagent ces vidéos sur leurs réseaux !
Jocelyn
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