Η στιγμή που μόλις ο Π Ιωάννης μπήκε στο ιερό και ξεκίνησε η Ευλογημένη , ξέσπασε το Αγιο φως,

Σε Ορθόδοξη Εκκλησία της Σερβίας λειτουργός ο Π. Ιωάννης

Η στιγμή που μόλις ο Π Ιωάννης μπήκε στο ιερό και ξεκίνησε η Ευλογημένη , ξέσπασε το φως, οι μοναχές δεν είδαν τίποτα !!!

Μόνο όταν είδαν την ηχογράφηση, αργότερα, μετά τη λειτουργία, όλοι είπαν με μια φωνή: ΘΑΥΜΑ!!!

Моменат када је о. Јован улазио у олтар, избила светлост, монахиње нису виделе !!!

Тек када су видели снимак, касније, после службе, сви у глас су рекли: ЧУДО !!!