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Η στιγμή που μόλις ο Π Ιωάννης μπήκε στο ιερό και ξεκίνησε η Ευλογημένη , ξέσπασε το Αγιο φως,
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62 views • October 09, 2021
Σε Ορθόδοξη Εκκλησία της Σερβίας λειτουργός ο Π. Ιωάννης
Η στιγμή που μόλις ο Π Ιωάννης μπήκε στο ιερό και ξεκίνησε η Ευλογημένη , ξέσπασε το φως, οι μοναχές δεν είδαν τίποτα !!!
Μόνο όταν είδαν την ηχογράφηση, αργότερα, μετά τη λειτουργία, όλοι είπαν με μια φωνή: ΘΑΥΜΑ!!!
Моменат када је о. Јован улазио у олтар, избила светлост, монахиње нису виделе !!!
Тек када су видели снимак, касније, после службе, сви у глас су рекли: ЧУДО !!!
Η στιγμή που μόλις ο Π Ιωάννης μπήκε στο ιερό και ξεκίνησε η Ευλογημένη , ξέσπασε το φως, οι μοναχές δεν είδαν τίποτα !!!
Μόνο όταν είδαν την ηχογράφηση, αργότερα, μετά τη λειτουργία, όλοι είπαν με μια φωνή: ΘΑΥΜΑ!!!
Моменат када је о. Јован улазио у олтар, избила светлост, монахиње нису виделе !!!
Тек када су видели снимак, касније, после службе, сви у глас су рекли: ЧУДО !!!
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