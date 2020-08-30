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TRUMP : "AUCUN GOUVERNEMENT NE SAUVERA VOTRE ÂME !"
luciole
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16 views • August 30, 2020
Titre original :
FACE VOILÉE Ep26- TRUMP: "ON S'EN REMET À DIEU POUR SAUVER NOTRE ÂME, ET NON PAS AU GOUVERNEMENT"

28 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=UasPzdIpAhI&;feature=emb_logo
Mohamed Diallo Live MDL SHOW : https://www.youtube.com/channel/UCpfgT1vb76kdkiBUIxBdjGQ

Lors de la convention des républicains hier 27-08-2020 Trump déclare: "C'est l'élection la plus importante de notre histoire. Sans aucune gêne, ils mettent fin à la vie humaine à quelques minutes avant la naissance. Ils ne sont pas après moi, mais vous plutôt". On ne s'en remet pas au gouvernement pour la sauvegarde de nos âmes, mais plutôt à Dieu Tout Puissant".
Credit: CSPAN - https://www.youtube.com/watch?v=8cfL6UbItDk

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