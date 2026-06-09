BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

ΠΟΙΟΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΡΩΤΙΕΤΑΙ ΑΝ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ MICROCHIP ΤΣΙΠΑΚΙ;
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
136 followers
Follow
1
Download MP3
Share
Report
3 views • Today

ΠΟΙΟΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΡΩΤΙΕΤΑΙ ΑΝ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ MICROCHIP ΤΣΙΠΑΚΙ;;; https://rumble.com/v7b1c9k-unknown-the-content-of-the-data-stored-in-the-digital-id-chip.html .  ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ, ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΜΑΛΛΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ, ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΔΕΧΟΤΑΝ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ ΦΑΚΕΛΩΜΑ-ΚΑΤΑΔΟΔΟΤΗ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 https://freevolition.gr/666.htm ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ https://rumble.com/v6sm1vd-the-antichrist-global-heretic-union-666-in-hellas.html , https://freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .


ΥΓ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΠΑΛΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ https://freevolition.gr/666.htm , https://rumble.com/v6sm1vd-the-antichrist-global-heretic-union-666-in-hellas.html , https://freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΟΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΜΕ ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΕΤΩ ΜΕ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΙΝΤΕΟ. ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ. ΓΙΑΤΙ «δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε (ΜΑΤΘ. 10, 8)» ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΩΡΕΑΝ ΛΑΒΑΤΕ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΙΩΝΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ, ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗΝ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ, ΜΕΤΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ.


ΧΑΙΡΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΝ ΚΥΡΙΩ.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ: Η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ NTOKOYMENTO) https://rumble.com/v2z86u6-saint-paisios-the-true-prophecy-about-the-mark-of-the-antichrist-666.html , https://www.brighteon.com/b1814c5d-1235-42a1-be5e-22cea4ce7e27 .


ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΑΡΑΛΟΓΑ, ΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ; (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/v3tphga-rfid-without-knowing-its-encrypted-content-on-the-chip666.html , https://www.brighteon.com/78eefe9e-bdcc-4b4c-ae48-c95e2e1ddf4b .


ΤΟ 666 ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΩΣ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΣΤΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v4ox4x8-state-of-antichrist-666.html , https://www.brighteon.com/0791bffa-4aea-4ed1-819e-949f22ec7978 . (Γιατί ΘΕΛΟΥΜΕ να είμαστε αμνήμονες ειδικά σε ζητήματα ορθοδόξου πίστεως; Για να αποσείσουμε τις ευθύνες μας νομίζοντας ότι έτσι θα αποφύγουμε την αιώνια κόλαση;)


ΟΧΙ ΣΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΤΣΙΠ ΑΛΛΑ ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΤΥΦΛΑ, ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ. ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ), ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΑΝΕΚΟΨΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Η ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΕΒΑΛΛΕ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΣ, ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v6u7tq7-digital-monitoring-identity-with-chip-of-the-antichrist-666.html , https://www.brighteon.com/ee0bf9a2-e9f4-4bd3-ad4b-4f004e4d3193 .


ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΕΞΑΓΓΕΛΛΕΙ Ο ΣΑΤΑΝΙΣΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΟΔΟΜΟΒΟΥΛΗ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2021 ΕΝΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΛΕΪΖΕΡ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vnx80t--666-.html , https://www.brighteon.com/dca61668-31cb-4951-ad21-2dd2357f379f . ΚΑΝΕΙΣ ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΗΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ ΣΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.


ΟΙ ΣΥΝΩΜΟΤΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΤΣΙΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΑΙΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΗ ΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ 666 https://rumble.com/vpyk9p-43602973.html , https://www.brighteon.com/34396bf9-0b2c-4b63-bc54-19f9e1e772ce .


Εξαιρετικό Ντοκιμαντέρ-δράμα «Μαζί μοναχικοί» www.kla.tv/41523 


ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,

Ευστάθιος Μοσχοβίτης

Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site https://www.freevolition.gr , https://www.ελεύθερηβούληση.gr , https://www.ελευθερηβουληση.gr .

Τα Κανάλια μου στις Διαδικτυακές Πλατφόρμες Βίντεο στο Rumble https://rumble.com/freevolition και στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition .

Keywords
christsalvationtruthzionismantichrist666orthodoxyhellas
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Trump Says Iran’s Top Leader Involved in Peace Talks, Injured in February Airstrike

Trump Says Iran’s Top Leader Involved in Peace Talks, Injured in February Airstrike

Garrison Vance
White House pressures Oman to break ties with Iran over Strait of Hormuz tolls

White House pressures Oman to break ties with Iran over Strait of Hormuz tolls

Ava Grace
Senate Rejects SAVE America Act Amendment in 48-50 Vote as Four Republicans Break Ranks

Senate Rejects SAVE America Act Amendment in 48-50 Vote as Four Republicans Break Ranks

Douglas Harrington
Pentagon&#8217;s &#8220;AI propaganda mill&#8221; targets Latin America with fake news sites

Pentagon’s “AI propaganda mill” targets Latin America with fake news sites

Zoey Sky
Poll: 68% of Americans Want Quick End to Iran War

Poll: 68% of Americans Want Quick End to Iran War

Garrison Vance
The Principles Paradox: A blistering examination of the Uniparty that rules us all

The Principles Paradox: A blistering examination of the Uniparty that rules us all

Belle Carter
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy