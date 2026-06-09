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ΠΟΙΟΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΡΩΤΙΕΤΑΙ ΑΝ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ MICROCHIP ΤΣΙΠΑΚΙ;;; https://rumble.com/v7b1c9k-unknown-the-content-of-the-data-stored-in-the-digital-id-chip.html . ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ, ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΜΑΛΛΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ, ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΔΕΧΟΤΑΝ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ ΦΑΚΕΛΩΜΑ-ΚΑΤΑΔΟΔΟΤΗ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 https://freevolition.gr/666.htm ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ https://rumble.com/v6sm1vd-the-antichrist-global-heretic-union-666-in-hellas.html , https://freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
ΥΓ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΠΑΛΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ https://freevolition.gr/666.htm , https://rumble.com/v6sm1vd-the-antichrist-global-heretic-union-666-in-hellas.html , https://freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΟΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΜΕ ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΕΤΩ ΜΕ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΙΝΤΕΟ. ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ. ΓΙΑΤΙ «δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε (ΜΑΤΘ. 10, 8)» ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΩΡΕΑΝ ΛΑΒΑΤΕ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΙΩΝΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ, ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗΝ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ, ΜΕΤΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ.
ΧΑΙΡΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΝ ΚΥΡΙΩ.
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:
Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ: Η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ NTOKOYMENTO) https://rumble.com/v2z86u6-saint-paisios-the-true-prophecy-about-the-mark-of-the-antichrist-666.html , https://www.brighteon.com/b1814c5d-1235-42a1-be5e-22cea4ce7e27 .
ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΑΡΑΛΟΓΑ, ΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ; (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/v3tphga-rfid-without-knowing-its-encrypted-content-on-the-chip666.html , https://www.brighteon.com/78eefe9e-bdcc-4b4c-ae48-c95e2e1ddf4b .
ΤΟ 666 ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΩΣ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΣΤΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v4ox4x8-state-of-antichrist-666.html , https://www.brighteon.com/0791bffa-4aea-4ed1-819e-949f22ec7978 . (Γιατί ΘΕΛΟΥΜΕ να είμαστε αμνήμονες ειδικά σε ζητήματα ορθοδόξου πίστεως; Για να αποσείσουμε τις ευθύνες μας νομίζοντας ότι έτσι θα αποφύγουμε την αιώνια κόλαση;)
ΟΧΙ ΣΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΤΣΙΠ ΑΛΛΑ ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΤΥΦΛΑ, ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ. ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ), ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΑΝΕΚΟΨΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Η ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΕΒΑΛΛΕ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΣ, ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v6u7tq7-digital-monitoring-identity-with-chip-of-the-antichrist-666.html , https://www.brighteon.com/ee0bf9a2-e9f4-4bd3-ad4b-4f004e4d3193 .
ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΕΞΑΓΓΕΛΛΕΙ Ο ΣΑΤΑΝΙΣΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΟΔΟΜΟΒΟΥΛΗ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2021 ΕΝΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΛΕΪΖΕΡ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vnx80t--666-.html , https://www.brighteon.com/dca61668-31cb-4951-ad21-2dd2357f379f . ΚΑΝΕΙΣ ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΗΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ ΣΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.
ΟΙ ΣΥΝΩΜΟΤΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΤΣΙΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΑΙΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΗ ΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ 666 https://rumble.com/vpyk9p-43602973.html , https://www.brighteon.com/34396bf9-0b2c-4b63-bc54-19f9e1e772ce .
Εξαιρετικό Ντοκιμαντέρ-δράμα «Μαζί μοναχικοί» www.kla.tv/41523
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
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