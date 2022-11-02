Le vrai mont Sinaï en Arabie saoudite : l'exode est réel - France French Audio

Rejoignez notre tournée d'octobre 2022 au mont Sinaï! ➡️ https://livingpassages.com/tour/saudi-arabia-mt-sinai-midian-ryan-mauro/

Voir le documentaire complet : Trouver la montagne de Moïse : le vrai mont Sinaï en Arabie saoudite

https://www.youtube.com/watch?v=YjrxHqNy5CQ

Sodome et Gomorrhe sont réels : les jeunes méritent une rébellion saine

https://www.brighteon.com/13c99532-3c27-4fc5-ac67-25907f4c8150

Voir plus:

Ron Wyatt Discoveries -2022- Gomorrhe- Red Sea Crossing- Mt Sinai- Noah-s Ark (Avec des liens vers de nombreuses autres vidéos)

https://www.brighteon.com/8b890d1f-d654-446e-8cfd-c9da59fb9ef9

Voyez par vous-même les preuves profondes présentées dans ce film qui confirme l'un des événements les plus fondamentaux de la Bible !

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