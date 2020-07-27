Método super sencillo para hacer CDS (Chlorine Dioxide Solution), basado en el método de Andreas Kalcker.

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74 views • July 27, 2020



1. Primero debes de ver el video de Andreas Kalcker:

2. Debes de estar en un lugar ventilado y no respirar el Dióxido de Cloro.

3. Materiales requeridos: Clorito de Sodio al 28%, Acido Clorhidrico al 4%, una botellita de PET de agua de 330 ml aprox, un tubo de ensayo de vidrio, dos jeringas de 5 ml, agua destilada y un bote de PET vacío para guardar residuos. IMPORTANTE:1. Primero debes de ver el video de Andreas Kalcker: https://vimeo.com/406936211 2. Debes de estar en un lugar ventilado y no respirar el Dióxido de Cloro.3. Materiales requeridos: Clorito de Sodio al 28%, Acido Clorhidrico al 4%, una botellita de PET de agua de 330 ml aprox, un tubo de ensayo de vidrio, dos jeringas de 5 ml, agua destilada y un bote de PET vacío para guardar residuos. Keywords metodofacilsencillopracticoformapracticasencillahacer cds

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