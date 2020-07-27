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Método super sencillo para hacer CDS (Chlorine Dioxide Solution), basado en el método de Andreas Kalcker.
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74 views • July 27, 2020
IMPORTANTE:
1. Primero debes de ver el video de Andreas Kalcker: https://vimeo.com/406936211
2. Debes de estar en un lugar ventilado y no respirar el Dióxido de Cloro.
3. Materiales requeridos: Clorito de Sodio al 28%, Acido Clorhidrico al 4%, una botellita de PET de agua de 330 ml aprox, un tubo de ensayo de vidrio, dos jeringas de 5 ml, agua destilada y un bote de PET vacío para guardar residuos.
1. Primero debes de ver el video de Andreas Kalcker: https://vimeo.com/406936211
2. Debes de estar en un lugar ventilado y no respirar el Dióxido de Cloro.
3. Materiales requeridos: Clorito de Sodio al 28%, Acido Clorhidrico al 4%, una botellita de PET de agua de 330 ml aprox, un tubo de ensayo de vidrio, dos jeringas de 5 ml, agua destilada y un bote de PET vacío para guardar residuos.
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