ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΫΦΑΝΤΗ, ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ 💥 Ιστορική αναδρομή και προτάσεις, οδηγίες, λύσεις.....

“Πάντα ελεύθερος στην σκέψη και τις πράξεις. Τελείως ξένος με το χρήμα και τον πλούτο, πάντα απλός έχοντας μόνο τα απαραίτητα. Ότι είχες ανάγκη στην ζωή ήταν το μυαλό σου κι η μνήμη σου. Σου άρεσε να δίνεις χωρίς να περιμένεις κάποιο αντάλλαγμα.”“Έφυγε” ο Στρατηγός Γεώργιος Αϋφαντής, αφήνοντας παρακαταθήκη και ανοικτή επιστολή στον Ελληνικό λαό. Από τους ανθρώπους που τίμησαν τον δρόμο της ζωής μου. Εδώ και χρόνια είχα την τύχη να γνωρίσω τον στρατηγό, να μου αποκαλύψει μεγάλες αλήθειες για πρόσωπα και γεγονότα Ένας άνθρωπος που η ψυχή του είναι γεμάτη ΕΛΛΑΔΑ.Καλό ταξίδι, στρατηγέ… πάντα θα σε θυμάμαι στις συναντήσεις μας, στις κουβέντες και στα τσιπουράκια μας…Σ’ ευχαριστώ για την εκτίμησή σου, αγαπητέ μου συμπατριώτη ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ και για τα εξαίρετα βιβλία σου που μου αφιέρωσες, και τα οποία θα ‘πρεπε να κοσμούν κάθε ΕΛΛΗΝΙΚΟ σπίτι, γιατί οι αποκαλύψεις σου, ξυπνούν κάθε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΗ.Με τον συνεργάτη και φίλο σου Δημήτρη Γεώργιλα, θα πιούμε ένα τσιπουράκι στη μνήμη σου… "Καλλιόπη Σουφλή