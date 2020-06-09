В понедельник ВОЗ признала, что бессимптомные носители не заразны

Официальные лица Всемирной организации здравоохранения заявили в понедельник, что пациенты с коронавирусом без симптомов не являются движущей силой распространения вируса.

Если заразившийся коронавирусом человек болеет бессимптомно, вероятность заразиться от него невысока. Об этом заявила в ходе пресс-конференции в Женеве представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхов. «Согласно имеющимся у нас данным, по-прежнему очень редки случаи, когда бессимптомно болеющий человек передает вирус другому человеку»,— сказала она.