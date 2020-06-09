© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
В понедельник ВОЗ признала, что бессимптомные носители не заразны
Follow
0
Download MP3
Share
Report
15 views • June 09, 2020
Официальные лица Всемирной организации здравоохранения заявили в понедельник, что пациенты с коронавирусом без симптомов не являются движущей силой распространения вируса.
Если заразившийся коронавирусом человек болеет бессимптомно, вероятность заразиться от него невысока. Об этом заявила в ходе пресс-конференции в Женеве представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхов. «Согласно имеющимся у нас данным, по-прежнему очень редки случаи, когда бессимптомно болеющий человек передает вирус другому человеку»,— сказала она.
Если заразившийся коронавирусом человек болеет бессимптомно, вероятность заразиться от него невысока. Об этом заявила в ходе пресс-конференции в Женеве представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхов. «Согласно имеющимся у нас данным, по-прежнему очень редки случаи, когда бессимптомно болеющий человек передает вирус другому человеку»,— сказала она.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.