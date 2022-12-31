"ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ" "ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ (Α΄ ΘΕΣΣ. 5, 17)" ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ https://ugetube.com/watch/utzduaQIMXmijOb , https://rumble.com/v238m6y-christ-save-us.html .
"ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ" ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ: ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α΄ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5, ΣΤΙΧΟΙ: 16 "ΠΑΝΤΟΤΕ ΧΑΙΡΕΤΕ, 17 ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ, 18 ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙΤΕ ΤΟΥΤΟ ΓΑΡ ΘΕΛΗΜΑ ΘΕΟΥ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΕΙΣ ΗΜΑΣ".
ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΑ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ "ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΜΟΥ ΚΥΡΙΕ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ.
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ "ΧΙΛΙΑΔΕΣ" ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ
ΝΙΩΘΟΥΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΕΝΩ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ ΔΕΝ ΝΙΩΘΟΥΝ ΠΟΤΕ
ΜΟΝΟΙ... ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΡΗΤΟΥΣ
ΑΓΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΥΣ...
ΓΙΑΤΙ ΟΤΑΝ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΤΕ ΜΟΝΟΙ ΟΥΤΕ ΝΙΩΘΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΜΟΝΑΞΙΑ...
ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ Η ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ.
ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΣΟ ΖΩ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΩ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ:
«ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ» ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΟΕΡΩΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΑ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ, ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ, (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ) ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...
ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ, ΔΗΛΑΔΗ, ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΞΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ, «ΔΟΞΑ ΣΟΙ ΤΩ ΔΕΙΞΑΝΤΙ ΤΟ ΦΩΣ»… ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α΄ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5, ΣΤΙΧΟΙ: 16 "Πάντοτε χαίρετε, 17 ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, 18 ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς".
ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΟΞΥΓΟΝΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ… ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΤΕ ΜΟΝΟΙ «Μνημονευτέον μάλλον τού Θεού καί Προσευχητέον Αυτώ, ή αναπνευστέον» (άγιος Γρηγόριος ό Θεολόγος).
ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Β΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΙ: 14 "Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; 15 τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ; ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου; 16 τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. 17 διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, 18 καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ".
Ας μετανοήσουν οι Αιρετικοί, να αρνηθούν τις αιρετικές δοξασίες τους και ας αποδεχτούν την αληθινή πίστη και οι αλλόπιστοι και τότε να ενωθούμε με την αληθινή Ορθόδοξη Πίστη στην ΜΙΑ Αγία Εκκλησία του ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ Χριστού, των Αποστόλων και των αγίων θεοφόρων Πατέρων μας που σώζει την αθάνατη ψυχή μας. Αλλιώς δεν τους αγαπάμε αληθινά αν θέλουμε ένωση χωρίς την ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ που θα βλάψει και εμάς τους ορθόδοξους αν γίνουμε ένα σώμα με τους αιρετικούς και αλλόπιστους και θα είμαστε εκτός της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού. "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ουδέν ωφελεί βίος ορθός δογμάτων διεστραμμένων» (ΕΠΕ 23, 492 - 494)". Ο Μέγας Αθανάσιος. «ων το φρόνημα αποστρεφόμεθα, τούτους από της κοινωνίας προσήκει φεύγειν» ( βλ. Μ. Αθανασίου, Τοις τον μονήρη βίον ασκούσι P.G. 26, 1188ΒC).
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm ", ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.
www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr
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