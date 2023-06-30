Программируемые деньги

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"... — К описанию характеристик CBDC можно добавить: что эти расчётные единицы пользователю начисляются в таком количестве, чтобы он не мог ни с кем ими поделиться, потому что самому еле хватает.
Т.е. никаких «запасов» скопить невозможно. — Сделано, получается так, чтобы раб трудился только за ежедневную еду и не смог поддержать продуктами того, кого заблокировали, даже родственников и друзей; чтобы он был опущен от прежнего уровня, имеющего свабаду человека, до ничего не решающего раба; или даже как животное, что дали, то и съел.
Если какие-то цифровые единицы остались на конец расчётного периода, то они обнуляются, т.е. это будут деньги «со сроком годности»;
При выходе пользователя за пределы разстояния так наз. «15-минутного города» (это ещё одно из нововведений глобалистов), т.е. при отдалении от своего жилья дальше, чем можно переместиться за такое время, — деньги «отключаются», также нельзя купить билет для поездки в другое место вне предписанного индивидууму места проживания, — аналога простудного «локдауна» («клоунада», при перестановке букв), самоизоляции, постоянного загона для рабов. Всё у такого населения будет «в кредит»: жильё, электровелосипед (максимум доступной роскоши) и т.д.
Давно подробно разработаны «лимиты» для жителей «системы CBDC»: например, допустимый так наз. «углеродный след» вследствие пребывания и жизнедеятельности данного человека на планете, — для большинства пользоваться автомобилем и общественным транспортом станет недоступно, а также продуктами животноводства и т.д. из-за превышения позволенного лимита выброса CO2 в атмосферу. Именно поэтому большинству также будет «предложено» перейти на потребление продуктов из насекомых, сверчков и прочих неподходящих и вредных для человеческого организма ингредиентов. И всё это «во имя якобы борьбы за экологию» на планете! Но на самом деле надо помнить, что это только предлоги и внешнее показное «оформление» деятельности глобалистов по порабощению человечества и чипированию, как их основного плана. Все демонстрируемые на публику как бы правдоподобные поводы в виде стремления «сохранить экологию», «борьбы против кризисов, опасных пандемий, глобального потепления», «установления лимитов на потребление», «соцрейтинга», системы «социальных кредитов» и т.д., возпитывающих (дрессирующих) население, — это только промежуточные этапы порабощения и создание видимости, будто они в самом деле стремятся «делать добро». Чтобы большинству не к чему было придраться и заподозрить, что на самом деле их цель совсем иная.
— Главной целью глобалистов, точнее, действующих через них инфернальных существ, демонов, — является чипирование землян и таким способом полное уничтожение человечества как рода! С уловлением порабощённых душ в безсветные нижние ярусы..."
(Из статьи: "Что такое CBDC, в чём состоит угроза от этой «цифровой валюты», как защититься от принудительного чипирования?" - читать статью https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/lazernye-biometricheskie-shtrihkod-nachertaniya-i-chipizaciya/chto-takoe-cbdc-ugroza-cifrovoj-valyuty,-kak-zaschititsya-ot-prinuditelnogo-chipirovaniya ).
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