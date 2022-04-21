BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

ΤΙ ΝΤΡΟΠΗ ΜΕ ΤΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΝΑ ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΦΙΛΙ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΙ ΜΗΝ ΜΟΛΥΝΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2022 ΕΤΗ... ΜΗΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ;;;
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
136 followers
Follow
0
Share
Report
11 views • April 21, 2022
ΤΙ ΝΤΡΟΠΗ ΜΕ ΤΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΝΑ ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΦΙΛΙ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΙ ΜΗΝ ΜΟΛΥΝΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2022 ΕΤΗ... ΜΗΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ;;; https://ugetube.com/watch/2f7ih5lKENloAbO , https://rumble.com/v11ur2h-the-kiss-of-judas.html .

Η ΜΑΣΚΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΑ(Σ)ΚΑΡΙΟΤΑΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΠΑΓΚΑΡΙΟΥ (ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΣΤΟΝ ΑΝΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΓΟΜΕΝΩΝ Γ.Ο.Χ. - ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v11q343-antichrist-heretic-ecumenism.html , https://www.brighteon.com/89bf2df3-aa64-4b4a-afd1-01aea9b76e76 , https://ugetube.com/watch/X1bQmuBzsinR7j9 .

"ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)».
"Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «ΤΟ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232)". "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ουδέν ωφελεί βίος ορθός δογμάτων διεστραμμένων» (ΕΠΕ 23, 492 - 494)".

Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm " (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX , https://rumble.com/vhp893-29730567.html ) ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΙΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ...

ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .
Keywords
christsalvationtruth
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Trump calls AI doomsday warnings a “hoax” pushed by radical Democrats and China

Trump calls AI doomsday warnings a “hoax” pushed by radical Democrats and China

Cassie B.
French Prosecutors Identify New Suspected Epstein Recruiters, Say Probe Extends to New York and Riviera

French Prosecutors Identify New Suspected Epstein Recruiters, Say Probe Extends to New York and Riviera

Chase Codewell
Russia and India Move to Develop BRICS Cross-Border Payment System

Russia and India Move to Develop BRICS Cross-Border Payment System

Garrison Vance
Saudi Arabia May Run Out of Oil Stocks if East-West Pipeline Not Restarted Within Days, Report Says

Saudi Arabia May Run Out of Oil Stocks if East-West Pipeline Not Restarted Within Days, Report Says

Belle Carter
9/11&#8217;s True Legacy: The Constitutional Collapse Engineered by the Deep State

9/11’s True Legacy: The Constitutional Collapse Engineered by the Deep State

Douglas Harrington
The Saudi Pipeline Is Gone: Why the Global Energy Shock Just Got Far Worse

The Saudi Pipeline Is Gone: Why the Global Energy Shock Just Got Far Worse

Mike Adams
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy