Create New Account
Support Your Freedom to Speak:
Чиї права захищає народ України?
channel image
Vid-Rodu-do-Narodu
1 Subscribers
3 views
Published 20 hours ago

Чиї права захищає народ України? Спілкування з посадовими особами ЗОДА, поліції та СОГ (слідчо-оперативна група)


"Ми можемо спокійно і плідно спілкуватися навіть будучи представниками різних світів, і це не перебільшення - адже усвідомлені люди представляють світ майбутнього, живий світ людей, здатних брати на себе відповідальність за своє життя, а службові та посадові особи представляють зараз світ неживої системи..

Головне у спілкуванні зі службовими та посадовими особами пам'ятати - вони теж люди, але вони досі отруєні системою, і лише лічені одиниці там паразити. Здебільшого там такі самі обдурені люди, якими були й ми якийсь час тому." Світлана Петрівна роду Клименко



Офіційний канал Віче у телеграм - https://t.me/VidRoduDoNaRodu

Офіційний сайт Віче - https://vidrodu-donarodu.com

Навчально-Інформаційний канал - https://t.me/PravoZnatuPravoE

Чат Об'єднання народу земель Запорізького краю країни Україна - https://t.me/+ap9RYTrYt7BlZTQy

Альтернативний канал Віче - https://www.brighteon.com/channels/manwomanzp787



Для бажаючих підтримати канал та нашу інформаційну діяльність, картка Монобанк. 👇


Світлана Петрівна:

5375414121119720

Дякуємо за енергообмін 💖💖💖

Keywords
ukrainealive manalive womanjus gentiumzaporizhziavichepeople in ukraine

FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world

Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.

Your privacy is protected. Subscription confirmation required.

Related videos

logo

Brighteon © 2024 All Rights Reserved. Privacy | Terms All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for content uploaded by contributing content providers.

Open a support ticket