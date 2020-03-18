20200318 - La tapadera del coronavirus. Entrevista de La Caja de Pandora a Lluís Botinas

18 de marzo de 2020

Entrevista realizada a Lluís Botinas Montell Presidente de Plural-21, Asociación para el cuidado de la Vida en un Planeta Vivo. Lluís es entrevistado el 18 de marzo de 2020 por Alex García de la Caja de Pandora



NOTA ACTUALIZADORA DEL ENTREVISTADO, a 25/3/2020



Declaro formalmente que me interesa la verdad (incluso cuando no me gusta), comparto que mi lema es Vida-Verdad-Libertad-Identidad, e invito a contrastar, a investigar, a profundizar, a precisar, etc.

A lo que dije el día de la grabación (miércoles, 18 de marzo) quiero hoy (25 de marzo) hacer:



***ESTAS 6 CORRECCIONES:

1) La minoría de personas que necesitan asistencia hospitalaria por problemas pulmonares serios es mayor del 5% que digo y probablemente supere el 20%… pero sigue siendo una minoría… aunque llenase los hospitales; 2) Entre estas personas que llegan al hospital, una parte son jóvenes y su mala evolución puede ser rápida, siguiendo pasos similares y mostrando manchas pulmonares que parecen calcadas… pero es una minoría de la anterior minoría… aunque llene las camas de las UCI ampliadas;3) Las cifras oficiales no permitirían hablar de epidemia y mucho menos de pandemia si no fuésemos víctimas de la primera campaña mundial de intenso terror, y ya se sabe que el miedo paraliza, atonta… y mata; 4) Hoy afirmo rotundamente que NO hay prueba científica publicada alguna de que el supuesto coronavirus SARS-CoV-2 haya sido aislado (en la revista DSalud de abril saldrá un artículo demostrándolo), luego nadie debería decir que existe, menos que cause problemas de salud y aún menos que sea la causa de la muerte de quienes, lamentablemente, acaban falleciendo; 5) Hoy afirmo rotundamente que, puesto que el coronavirus no ha sido aislado, las pruebas con RT-PCR que se utilizan para confirmar el diagnóstico carecen de toda base rigurosa (¡y aún más los “tests rápidos” que ahora se quieren aplicar masivamente!). Por esto hay artículos científicos publicados que afirman que el número de falsos positivos oscila entre el 47% y el 80,33%. Y por esto hay facultativos que aseveran que “la RT-PCR da falsos negativos” cuando la técnica PCR jamás puede dar falsos negativos. Luego no hay nadie correctamente diagnosticado como “infectado por el SARS-CoV-2”, y tampoco hay nadie que realmente haya muerto “enfermo de COVID-19” y “matado por el SARS-CoV-2”; 6) Llamo Operación Tapadera ‘Pandemia de Coronavirus’ al fenómeno mundial nuevo de ingeniería social planetaria,basado en el terror y al servicio de reestructurar un Orden Mundial tambaleante, que estamos sufriendo.

En consecuencia, descartado lo que NO es causa, hay que encontrar lo que SÍ es causa de tanto miedo, enfermedad y muerte. Luego hay que abrir una rigurosa investigación mundial para:

1. A) encontrar la(s) verdadera(s) causa(s) de estos enfermos (¿agredidos?) y de estos muertos (¿asesinados?). Y aquí deben verificarse todas las hipótesis: agente de guerra biológica o química, 5G, fumigaciones, metales pesados, poluciones múltiples, leyes biológicas del Dr. Hamer (¿explica que no haya bebés ni niños “infectados por coronavirus” el que a esta baja edad no se tenga miedo a la muerte?), etc.Y B) detener y juzgar a los poderosos que han lanzado esta criminal Operación.



***Y ESTOS 4 AÑADIDOS: 1) En China se ha aplicado ampliamente la Medicina Tradicional China. Esto se ha silenciado aquí a pesar de que ayuda a comprender que la proporción entre muertos e infectados en China sea bastante menor a la de Europa (en particular,de Italia y España); 2) el ensayo en el Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) administrando antivirales usados en el montaje SIDA a 195 personas diagnosticadas “infección por coronavirus” será presentado como “es positivo porque baja la carga viral” cuando en realidad sólo puede ser perjudicial porque es quimioterapia contra un virus que nadie ha demostrado que exista; 3) si a las autoridades realmente les interesa la salud de la población, también deberían recurrir a la Medicina Tradicional China y a todos los enormes recursos terapéuticos alternativos que actualmente ya existen (en vez de perseguirlos); 4) la mayor amenaza para la salud de la humanidad es la supuesta “solución” que proponen todos los actuales dirigentes: administrar“vacunas contra el coronavirus” (OJO: particularmente peligrosas son las vacunas genéticas) que se quieren imponer obligatoriamente cambiando las leyes y con intervención del ejército.