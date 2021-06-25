ΤΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΚΑΝΕ Ο #ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ; - Ενημέρωση: Καζάκης & Συμβουλόπουλος - 22-6-21

ΕΠΑΜ - Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο 10 followers Follow 1 Share Add to... Share Report

30 views • June 25, 2021





Ο Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.



🔴 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ:

Τα νέα από την πανδημία-Βρετανία

Μεταλλάξεις και συσχετισμοί με τους εμβολιασμούς

Ο ακτιβιστής Senef, τα εμβόλια, και η γλυφοσάτη

Ο τεχνητός ιός, οι νυχτερίδες και ο Τσιόδρας

Η εφαρμογή της θεωρίας του ασθενή μηδέν (0)

Σε εκ νέου καραντίνα οδεύει το Ισραήλ;

Η Ούρσουλα και η νέα Δανειακή Σύμβαση-Μνημόνιο

Από το 2024 σε υπερπλεονάσματα

Η κοροϊδία των αναδρομικών

Πάμε σε νέο συνταξιοδοτικό με μειώσεις

Ποιός πληρώνει την χρηματιστηριακή διόρθωση;

Ελεύθερη αγορά και όποιος επιβιώσει



🔴 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ:

Ανταγωνιστικότητα των ΜMΕ: εμείς τρώμε, εσείς πληρώνετε

Τα αίτια του Εθνικού Διχασμού το 1915

Τι αλήθεια έκανε ο Μητσοτάκης στην Αίγυπτο;

Ο κ. Μισέλ επιβεβαιώνει επαναπροσέγγιση Τουρκίας - Αιγύπτου

Η Ανατολική Μεσόγειος στην κυριαρχία του East Med Gas Forum

Η Αίγυπτος διακυβεύει και το δικό της μέλλον

Σκάσε κι εσύ θα ‘κονομήσεις!

Στο καλάθι των αχρήστων η οριοθέτηση Ελλάδας - Κύπρου;

Η Ελλάδα Ιφιγένεια των γεωπολιτικών επιδιώξεων

Η έξοδος του τριημέρου και ο εγχώριος τουρισμός

Θα ζητωκραυγάζουν ότι μας ανήκει η Ρόδος

Μόνη της μένει η Λευκορωσία;



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Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.



1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:



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Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.



Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :



- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.



- Νέο Εθνικό Νόμισμα.



- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.



- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.



- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα. #Καζάκης #Τουρκία #Αίγυπτος #Εμβόλια #Συντάξεις #ΟικονομίαΟ Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.🔴 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ:Τα νέα από την πανδημία-ΒρετανίαΜεταλλάξεις και συσχετισμοί με τους εμβολιασμούςΟ ακτιβιστής Senef, τα εμβόλια, και η γλυφοσάτηΟ τεχνητός ιός, οι νυχτερίδες και ο ΤσιόδραςΗ εφαρμογή της θεωρίας του ασθενή μηδέν (0)Σε εκ νέου καραντίνα οδεύει το Ισραήλ;Η Ούρσουλα και η νέα Δανειακή Σύμβαση-ΜνημόνιοΑπό το 2024 σε υπερπλεονάσματαΗ κοροϊδία των αναδρομικώνΠάμε σε νέο συνταξιοδοτικό με μειώσειςΠοιός πληρώνει την χρηματιστηριακή διόρθωση;Ελεύθερη αγορά και όποιος επιβιώσει🔴 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ:Ανταγωνιστικότητα των ΜMΕ: εμείς τρώμε, εσείς πληρώνετεΤα αίτια του Εθνικού Διχασμού το 1915Τι αλήθεια έκανε ο Μητσοτάκης στην Αίγυπτο;Ο κ. Μισέλ επιβεβαιώνει επαναπροσέγγιση Τουρκίας - ΑιγύπτουΗ Ανατολική Μεσόγειος στην κυριαρχία του East Med Gas ForumΗ Αίγυπτος διακυβεύει και το δικό της μέλλονΣκάσε κι εσύ θα ‘κονομήσεις!Στο καλάθι των αχρήστων η οριοθέτηση Ελλάδας - Κύπρου;Η Ελλάδα Ιφιγένεια των γεωπολιτικών επιδιώξεωνΗ έξοδος του τριημέρου και ο εγχώριος τουρισμόςΘα ζητωκραυγάζουν ότι μας ανήκει η ΡόδοςΜόνη της μένει η Λευκορωσία;🔴 Παρακαλούμε υποστηρίξτε την προσπάθεια μας, μέσα από τα Like στα βίντεο, της Κοινοποίησης (Share) τους και Εγγραφής (Subscribe) στο κανάλι, που συνολικά ενισχύουν την προβολή του έργο μας.Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:6. Facebook του ΕΠΑΜ:7. Twitter του ΕΠΑΜ:Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.- Νέο Εθνικό Νόμισμα.- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα. Keywords freedomdeathsgreecejabscovid-19epamkazakisunited popular front greecegreek economy

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