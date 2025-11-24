Robots, IA y la Supervivencia Humana - destacado de la entrevista 2

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home





Mike Adams y Reese Marrero analizan el desarrollo y los objetivos de Brighteon AI, un modelo de lenguaje avanzado creado para ofrecer información imparcial sobre salud, tecnología y otros temas. Marrero explica el proceso de “borrado mental” para eliminar sesgos de modelos existentes y reentrenarlos con contenido personalizado. Su meta es crear un millón de libros descargables y gratuitos para 2026 en varios idiomas.





También destacan la importancia de contar con herramientas de IA locales y sin conexión para situaciones de apagón total, así como el posible uso de robots para una vida descentralizada. La conversación aborda las implicaciones más amplias de la IA para el futuro de la humanidad y la necesidad de autosuficiencia.