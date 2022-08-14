OER: Schreibübungsblätter für Analphabeten

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Schreibübungsblätter „Wir lernen Schreiben“ für Analphabeten als Ringbuchheft. Kann einzeln eingesetzt werden oder als Lernmaterial im Rahmen eines Alphabetisierungskurses. In Auftrag gegeben beim Print-on-Demand-Dienstleister „Books on Demand GmbH“, wo bereits ab einer Auflage von nur einem einzigen Exemplar gedruckt wird. Die Übungsblätter sind frei lizenziert unter der GNU Affero General Public License 3 sowie jeder neueren Version dieser Lizenz.
Gesamtpaket inkl. PDFs: https://refugee-it.de/downloads.php
Nur die Quelldokumente: https://gitlab.com/refugee-it/schreibuebungsblaetter